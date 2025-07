Królowa Letycja nie bez powodu jest już określana mianem ikony stylu. Hiszpańska monarchini najczęściej stawia na klasykę z nowoczesnym twistem, dzięki czemu jej stylizacje od razu zwracają uwagę. Na oficjalne wyjścia najczęściej wybiera garnitur, który jest doskonałą i równie elegancką alternatywą dla sukienki. Jednak od charakteru wydarzenia zależy, jakie wybiera do niego dodatki. Bo to one nadają całej stylizacji ostateczny sznyt.

Bezbłędna stylizacja królowej Letycji. Patrzcie tylko na buty

Ostatnio królowa po raz kolejny postanowiła przeprowadzić lekcję stylu. Siła jej kolejnej stylizacji tkwi w prostocie.

Letycja zaprezentowała się w garniturze w koralowym kolorze, a zestaw uzupełniła białą bluzką. Tutaj ważną rolę odgrywały dodatki takie jak torebka i buty. I to właśnie one świetnie nadały letniego tonu całemu lookowi. Królowa Letycja udowodniła, że beżowe czółenka to idealny wybór na lato, zwłaszcza do eleganckich i klasycznych stylizacji.

Królowa Letycja zachwyciła elegancką stylizacją GTRES/G3 Online/East News East News

Eleganckie i kobiece. Buty są hitem sezonu

Królowa Letycja w ostatnich miesiącach najczęściej uzupełnia swoje stylizacje o czółenka na niskim obcasie. Ten model to świetny wybór dla kobiet ceniących klasykę, jak i tych, którym zależy, by ich stylizacje były wyraziste. Chociaż w tym sezonie prym wiodą m.in. baleriny, to beżowe czółenka są równie modnym i stylowym wyborem.

Królowa Letizia wybiera czółenka na różne okazje Andrews Archie/ABACA/Abaca/East News East News

Czółenka to absolutny klasyk, jeśli chodzi o damskie obuwie. Latem świetnie zastąpią szpilki, a do tego pasują do wszystkiego. Wśród modeli można znaleźć zarówno te na słupku, wysokiej szpilce, jak i niskim obcasie. W tym sezonie najmodniejsze będą przede wszystkim te ze szpiczastym noskiem i na niskim obcasie.

Królowa Letycja nosi je zarówno do sukienek, jak i garniturów. Trudno się dziwić - nie dość, że są eleganckie, to jeszcze wygodne. Te w kolorach beżu i czerni to uniwersalny wybór, który będzie świetnie wyglądał niemal w każdej stylizacji.

