„Żywioły kobiet” - 14. edycja Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter Polska

Marka Gedeon Richter od ponad 120 lat troszczy się o zdrowie kobiet. W Polsce jest obecna od ponad trzech dekad i specjalizuje się w m.in. w terapiach hormonalnych takich jak antykoncepcja, leczenie niepłodności, objawów menopauzy, mięśniaków macicy i innych. Jednak sama produkcja leków to nie wszystko, firma stara się wspierać kobiety, także poświęcając im wyjątkowe akcje edukacyjne i wizerunkowe. Jedną z nich jest właśnie Kalendarz Artystyczny, który ukazuje się regularnie już od 14 lat.

"To unikatowe wydawnictwo stanowi siłę samą w sobie. Jego misją od początku jest zwrócenie oczu na kobiety w kontekście ich fundamentalnej roli we współczesnym świecie. Jako lider i ekspert w obszarze zdrowia kobiet czujemy się zobowiązani, aby szerzyć świadomość na temat ich zdrowia i profilaktyki. Kalendarz Artystyczny trafia do ściśle określonej grupy odbiorców, w tym liderów opinii ze świata medycyny, farmacji czy decydentów. Naszym celem jest zwrócenie ich uwagi na konieczność troski o zdrowie kobiet i szukania rozwiązań ułatwiających im codzienne życie" - wyjaśnia dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska Aneta Grzegorzewska, która jest jednocześnie sponsorem i mecenasem tego projektu.

"Sztuka jest wyjątkowo skutecznym nośnikiem treści edukacyjnych, szczególnie kiedy przybiera formę użytkową, a taki jest nasz kalendarz. Nie tylko inspiruje, ale łączy edukację i piękno w praktycznym przekazie, który zwraca uwagę na to, co naprawdę ważne - zdrowie i codzienne wsparcie kobiet" - dodaje Aneta Grzegorzewska.

Dyrektorem artystycznym projektu od pierwszej edycji jest znakomity grafik Andrzej Pągowski. Tym razem do współpracy zaprosił dwie artystki, z którymi stworzył zbiór dzieł sztuki pod nazwą "Żywioły kobiet". Najnowsza edycja Kalendarza Artystycznego ponownie fascynuje i przypomina o tak ważnej roli kobiet.

Cztery żywioły

Kobiety są barwne, pełne sprzeczności, pasji i nierzadko są w stanie poświęcić wiele, by walczyć o swoich bliskich i siebie. Z pewnością są niezwykle różnorodne, jak ogień, woda, ziemia i powietrze. Dlatego właśnie to te cztery żywioły idealnie oddają niezwykłość kobiecej natury i stały się inspiracją do stworzenia 14. edycji Kalendarza Artystycznego.

"Kobieta Woda jest emocjonalna, intuicyjna, empatyczna. Potrafi z łatwością dostosować się do otoczenia i innych ludzi. Jej zmysłowość i kreatywność sprawiają, że jest często artystyczną duszą. Jej wysoko rozwinięta empatia pozwala doskonale rozumieć emocje innych. Potrafi inspirować i wspierać w trudnych chwilach" - opowiada Agnieszka Boryś, PR Manager Gedeon Richter Polska.

"Kobieta Ogień jest pasjonująca, energetyczna, odważna. Jest pełna entuzjazmu i zapału do działania. Często podejmuje ryzyko i dąży do spełnienia swoich marzeń. Jej determinacja sprawia, że osiąga zamierzone cele. Kobieta Powietrze jest komunikatywna, kreatywna. Często dogłębnie analizuje świat wokół siebie. Ma otwarty umysł i potrafi spojrzeć na sytuacje z różnych perspektyw. Z łatwością nawiązuje relacje, potrafi być doskonałą rozmówczynią. Kobieta Ziemia jest stabilna, praktyczna, zmysłowa. To osoba, na którą można liczyć. Jest ugruntowana, pragmatyczna i ceni sobie bezpieczeństwo oraz tradycję. Często związana z naturą. Potrafi zapewnić wsparcie" - podsumowuje Agnieszka Boryś.

Unikatowy zbiór dzieł sztuki

Wyjątkowość Kalendarza Artystycznego i limitowana dostępność sprawiają, że z roku na rok wzrasta jego prestiż. Sam w sobie stał się też niezwykłym zbiorem minidzieł sztuki. Tym razem Andrzej Pągowski do współpracy zaprosił dwie artystki: Joannę Szumską i Renatę Magdę, które wraz z nim stworzyły wizualizacje żywiołów: wody, powietrza, ognia i ziemi.

"W trudnych i niespokojnych czasach często patrzymy w przeszłość, czerpiąc z dawnych tradycji wzorce, pomagające nam funkcjonować w teraźniejszości. Dlatego w tym roku postanowiliśmy wybrać temat, który od wieków wiązał się z cyklami przemijania i odradzania: żywioły. To pojęcie powstało już w starożytności, występuje w kulturach od europejskiej przez chińską po japońską i hinduistyczną, jego wielopłaszczyznowe spektrum znaczeniowe otwiera możliwości obrazowania idei, emocji i sensu życia. W każdym żywiole współistnieją przeciwieństwa, które doskonale się uzupełniają. Dlatego skojarzenie czterech żywiołów z naturą kobiety jest dla mnie oczywiste, bo przecież kobieca natura jest pełna sprzeczności, które jednak tworzą harmonijną całość. Nasze żywioły są kobietami, pełnymi pasji, uroku, pewnymi siebie, niosącymi nadzieję i spełnienie. Każdy z artystów mógł zaprezentować swoją wizję dla każdego z czterech żywiołów" - opowiada dyrektor artystyczny przedsięwzięcia, Andrzej Pągowski. Dzięki temu możemy podziwiać różne interpretacje, a także poznać styl poszczególnych artystów. To sprawia, że wydawnictwo po raz kolejny pozytywnie zaskakuje i inspiruje.

Więcej informacji o Kalendarzu Artystycznym Gedeon Richter Polska dostępnych jest na oficjalnej stronie: https://www.gedeonrichter.pl/kalendarz-artystyczny/

[1] Kalendarz Artystyczny Gedeon Richter to wydanie w edycji limitowanej; niedostępny w sprzedaży. Więcej informacji: www.gedeonrichter.pl/kalendarz-artystyczny

Źródło informacji: Gedeon Richter Polska

