10 najlepszych odmian pomidorów. Odporne na choroby i pyszne w smaku

Spis treści: 01 Jaka jest najlepsza odmiana pomidora?

02 Jakie pomidory dla początkujących?

03 Jak siać pomidory na rozsadę? Te zachwycą smakiem

Jaka jest najlepsza odmiana pomidora?

Porady Najlepsza odmiana ogórków gruntowych. Są odporne na choroby Uprawa pomidorów w ogrodzie przeżywa obecnie swój prawdziwy renesans. Ogrodnicy, ci początkujący, a także ci nieco bardziej doświadczeni, pragną bowiem w przyszłości zachwycać się smakiem warzyw, które zostaną wyhodowane przez nich samodzielnie, bez żadnych nawozów.

Chcąc jednak cieszyć się soczystymi, pachnącymi latem pomidorami, należy najpierw wybrać odpowiednią odmianę. Jakie pomidory są najłatwiejsze w uprawie? Oto gatunki, na które warto się zdecydować.

Jakie pomidory dla początkujących?

Pomidory są warzywami, które wysiewane są na rozsady. Zanim jednak przeniesie się je do gleby w ogródku, należy włożyć nasiona do pojedynczych doniczek. Kiedy siać pomidory na parapecie? Najlepszym terminem na sianie pomidorów do rozsad jest okres pomiędzy 20 marca a 15 kwietnia. Czasu jest więc coraz mniej.

Zdjęcie Kiedy siać pomidory na parapecie? Najlepszym terminem na sianie pomidorów do rozsad jest okres pomiędzy 20 marca a 15 kwietnia / 123RF/PICSEL

Nie każdy gatunek pomidora jest jednak łatwy w uprawie. Wiele z nich podatnych jest na choroby, co może rozczarować początkujących ogrodników. Do odmian, które wymienia się wśród odpornych na szkodniki zalicza się między innymi popularne Bawole Serca, Warszawskie, Faworyt oraz Czerwony Krakus.

Pomidory Bawole Serca wyróżniają się spośród innych ponadprzeciętnymi rozmiarami owoców. Pojedynczy pomidor może ważyć nawet 500 g. Ogrodnicy cenią je za słodki, mięsisty i soczysty miąższ, a także małą ilość pestek. Pomidor Warszawski jest silnie rosnącą odmianą, która zajmuje niewiele miejsca. Ze względu na duży ciężar owoców, powinien rosnąć przy mocnych podporach.

Niektórzy ogrodnicy wskazują, że odmianą, która nigdy ich nie zawiodła jest wspomniany Faworyt. Ma on smaczne, duże i lekko spłaszczone owoce z malinową skórką, bez skłonności do pękania. Pomidor Krakus ceniony jest przede wszystkim za intensywny smak i soczystość.

Zdjęcie Kiedy siać pomidory na parapecie? Warto zapamiętać tę datę / 123RF/PICSEL

Jak siać pomidory na rozsadę? Te zachwycą smakiem

Inną, polecaną ogrodnikom odmianą pomidorów jest Henryka F1. Ta wykazuje odporność na choroby, w tym między innymi zarazę ziemniaczaną. Jest silna i świetnie radzi sobie w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Ma okrągłe, duże owoce. Warto postawić również na Bohun. Ten posiada karłowaty pokrój i średnio silny wzrost, a owoce są duże, lekko spłaszczone z żebrowaniem i nie posiadają piętki. Świetnie nadają się do przetwórstwa, gdyż są wyjątkowo mięsiste.

Ogrodnicy, ze względu na smak owoców, często decydują się także na odmianę Baron F1. Jedynym problemem tego gatunku jest konieczność nawożenia i systematycznego podlewania. Prawdziwym hitem jest Rumba Ożarowska. To gatunek, który wyróżnia się dużą odpornością na choroby, niepękającymi owocami, a także dużą zawartością witaminy C. Owoce mają nietypowy kolor, nieco zbliżony do odcieni miąższu arbuza.

Zdjęcie Jak siać pomidory na rozsadę? Te zachwycą smakiem / 123RF/PICSEL

Warto zastanowić się także nad odmianą Red Pear. Ta wymaga co prawda palikowania i systematycznego cięcia, a także nawożenia, ale po tych zabiegach odpłaci się smacznymi owocami o nieco słodkim smaku, gruszkowatym kształcie i małej ilości nasion. Odmiana Koralik sprawdzi się dla tych, którzy pragną wyhodować owoce typu cherry. Pomidorki mają w tym przypadku około 2 cm średnicy, są odporne na choroby, a ich wymagania glebowe są wyjątkowo niskie.

