W tym roku niedziele handlowe wypadają bardzo rzadko. Najbliższa już w tym tygodniu. To doskonały moment do zaopatrzenia się przed majówką. Gdzie i jakie promocje są najbardziej opłacalne? Nie czekaj, sprawdź!

Biedronka stawia na rodzinny relaks

W ofercie od czwartku (21.04) dostępne są ochraniacze dziecięce oraz hulajnogi o różnym poziomie zaawansowania. Taki zakup to koszt od 99 zł do 199 zł. Oprócz tego sprzęt ułatwiający wiosenne porządki w ogrodzie - kosiarkę elektryczną kupimy za 299 zł a podkaszarkę o mocy 250W już za 79,90 zł.

Do kupienia również różnego rodzaju grille. W zależności od modelu cena wacha się od 39,99 zł do 139 zł. Dostępne także palenisko ogrodowe za 159 zł. Z łatwością zdobędziemy też specjalny ruszt do kiełbasek (17,99 zł) lub ryb (19,99 zł).

Niedziela handlowa w Lidlu

Ta sieć niemieckich sklepów doskonale przygotuje wasze lodówki na majówkowego grilla. W nowej ofercie możemy znaleźć promocje na artykuły idealne na grilla - wśród nich zestaw wieprzowy w marynacie - tylko 24.99 zł/1 kg. Jak podaje dyskont boczek w plastrach w marynacie kosztuje jedyne 10,99 zł/300 g a kręciołki w marynacie kupicie za 11,99 zł/300g.

Zdjęcie Lidl przygotował doskonałą ofertę na majówkę / 123RF/PICSEL

Lidl zadbał również o przyprawy. Wszystkie sosy marki Roleski tylko 5,49 zł a kupując sos czosnkowy firmy Kania zyskujemy 32 proc. rabat na drugie opakowanie, dzięki czemu płacimy 3,99zł zamiast 4,79 zł!

Carrefour gotowy na majówkę

W sieci sklepów Carrefour okrągły grill z trójkątem już 31,99 zł a torba węgla drzewnego ekologicznego 11,99 zł/2,5 kg. Brykiet węgla drzewnego DANCOAL 10,99 zł/2,5 kg. Do zdobycia również wiszący fotel (1299 zł) oraz huśtawka ogrodowa (349 zł).

Dla osób lubiących spędzać czas w otoczeniu przyrody Carrefour przygotował kwiaty oraz akcesoria ogrodowe. Za pelargonie zapłacisz 7,49 zł/ 1 szt. Dostępna także lawenda w różnych rozmiarach - cena waha się pomiędzy 11,99 zł a 32,99 zł. Oprócz tego konewki z sitkiem (11,99 zł do 21,99 zł), nawóz do roślin (od 4,99 zł), ziemia do pelargonii (5,99 zł) oraz donice, osłonki i plastikowe skrzynki na kwiaty.