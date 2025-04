312 zł dodatku dla emerytów. Wypłacany bez względu na dochód

Konkretna grupa emerytów uprawniona jest do pobierania dodatku, który od marca 2025 roku wynosi 312,71 zł i jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą. Co ważne, nie podlega on opodatkowaniu, a jego przyznanie nie zależy od wysokości dochodów. Kto może starać się o dodatkowe pieniądze?