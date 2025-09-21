Ciągłe problemy i zmęczenie bez końca? Wprowadź w mieszkaniu jedną zmianę

Karolina Woźniak

Czy wiesz, że twoja łazienka jest zwierciadłem twojej energii? To nie tylko miejsce codziennej higieny, ale świątynia oczyszczenia. Jeśli kumuluje się w niej chaos, przeterminowane kosmetyki i niechciane bibeloty, zamiast odpuszczać, zatrzymujesz w niej to, co już dawno powinno odpłynąć. A energia, która stoi w miejscu, zaczyna ciążyć i odbiera ci jasność umysłu, lekkość i spokój.

Odczuwasz ciągłe zmęczenie pomimo odpoczynku? Sprawdź, czy nie blokujesz swojej energii
Odczuwasz ciągłe zmęczenie pomimo odpoczynku? Sprawdź, czy nie blokujesz swojej energiisasint123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. W domu energia musi płynąć
  2. Kluczowe dla energii pomieszczenie w każdym domu
  3. Tego pozbądź się z łazienki, by odblokować dobrą energię

W domu energia musi płynąć

Nasz dom to coś więcej niż tylko dach nad głową i bezpieczne schronienie. To ciepło rodzinne, ale też energia, która powinna nieustannie przepływać, dając szczęście, zapewniając dobrobyt i finansowe powodzenie. To, jak ustawimy meble, lustra, a nawet to, co zatrzymujemy w naszym domu, może bezpośrednio wpływać na samopoczucie zamieszkujących. Czy ostatnio nie zauważyłaś u siebie spadku nastroju, niespokojnych myśli, a także przemożnego zmęczenia pomimo braku zmian w odżywianiu i dobrego wysypiania się? To może być coś więcej niż tylko chwilowy stan braku sił. Bardzo możliwe, że poprzez to, co zatrzymujesz w jednym z domowych pomieszczeń, blokujesz swoją energię, przez co uniemożliwiasz dopływ nowej, świeżej zarówno do siebie jak i do swojego mieszkania. Koniecznie sprawdź, czy nie przetrzymujesz tych kilku rzeczy. Jeśli tak, czas na porządki, by odzyskać siły i równowagę.

Kluczowe dla energii pomieszczenie w każdym domu

Kobieta w białym szlafroku stoi przy umywalce i patrzy na swoje odbicie w dużym lustrze, z tyłu widoczna jest jasna łazienka z marmurowymi ścianami i białymi akcesoriami łazienkowymi.
Łazienka symbolizuje oczyszczenie, odpuszczenieCanva ProINTERIA.PL

Według zasad feng shui, które odnoszą się do czegoś więcej niż tylko prawidłowego ustawienia mebli, także przedmioty, które trzymamy w swojej przestrzeni mieszkalnej mogą znacząco wpływać na nasze emocje, spokój, a nawet poziom energii. Łazienka ma tu kluczowe znaczenie, bo jej symbolika jest bardzo bogata i ważna dla równowagi i przepływów energetycznych. W łazience zmywamy z siebie wszystkie zanieczyszczenia - te dosłowne i te duchowe. To pomieszczenie symbolizuje właśnie oczyszczenie, odpuszczenie, drenowanie. Tak jak płynie woda, tak powinna przepływać swobodnie energia. Ale uwaga, jeśli w łazience zalegają przedmioty, które są nieprzydatne, zużyte, niechciane - energia zostanie zablokowana, a to z kolei pociągnie za sobą kolejne kłopoty, które odczujesz niemal natychmiast. Bóle głowy, "mgła mózgowa", złe samopoczucie, rozdrażnienie i ciągłe zmęczenie. 

Tego pozbądź się z łazienki, by odblokować dobrą energię

Różnorodne kosmetyki do makijażu, pędzle, lakiery i butelki ustawione na stole, otoczony zamkniętymi i otwartymi kosmetyczkami, z widocznym bałaganem typowym dla przygotowań do stylizacji.
Przeterminowane albo wykończone kosmetyki mogą blokować energię w twojej łazience. Pozbądź się ichKseniya Palchik123RF/PICSEL

Jeśli chcesz odblokować energię, koniecznie przejrzyj dokłądnie wszystkie zakamarki swojej łazienki. Pozbądź się z niej "blokad" w postaci:

  • przeterminowanych kosmetyków
  • pustych buteleczek i pojemników (na przykład po kosmetykach czy chemii)
  • zużytych ręczników
  • zniszczonego sprzętu
  • dekoracji, które ci się nie podobają lub przestały pasować

Następnie umyj i oczyść łazienkę od góry do dołu, by energia miała przestrzeń i mogła się ponownie odblokować, zapewniając ci stabilizację, odprężenie i klarowność myśli. Zobaczysz - po takich porządkach wstaniesz kolejnego poranka wypoczęta i pełna nadziei, z lepszym nastawieniem do życia i samej siebie. Przy okazji zatrzymane możliwości finansowe uwolnią się, dając możliwości zwiększenia twoich finansów.

To jak? Gotowa na porządki?

