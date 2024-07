500 plus dla małżeństw. Komu się należy? Czy wejdzie w życie?

W petycji o ustanowienie dodatku 500 plus dla małżeństw nie zawarto konkretnych rozwiązań, ale wnioskodawcy proponują, by wsparcie było comiesięczne, tak jak w przypadku 800 plus na dziecko. O szczegółowych rozwiązaniach mieliby zadecydować parlamentarzyści. Wiadomo jednak, że dodatkowe pieniądze otrzymywałyby małżeństwa utrzymujące się z emerytur i mające co najmniej 40-letni staż małżeński.