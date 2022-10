Abonament RTV: Czy trzeba wpuszczać kontrolerów? Prawnicy nie mają wątpliwości

Kontrolerzy pukają do drzwi lokali i samochodów prywatynch oraz firmowych

Na podstawie ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1689) Poczta Polska wysyła do osób fizycznych i firm kontrolerów. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy posiadamy w domu lub samochodzie odbiornik radiowy i telewizyjny oraz czy są one zarejestrowane i opłacamy w związku z tym abonament.



Trzy razy więcej wniosków o egzekucję abonamentu RTV

Jak donoszą Wirtualnemedia.pl, Poczta Polska w pierwszym kwartale tego roku skierowała do Urzędu Skarbowego trzy razy więcej tytułów wykonawczych uprawniających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w związku z nieuiszczaniem opłat abonamentowych niż rok wcześniej. Kara za nie płacenie abonamentu RTV wynosi trzydziestokrotność opłaty miesięcznej.



Od nowego roku wyższe stawki abonamentu RTV

Obecnie każdy posiadacz odbiornika radiowego powinien płacić państwu 7,50 zł miesięcznie, a jeśli mamy w domu telewizor lub telewizor i radioodbiornik - 24,50 zł. Takie stawki obowiązywać będą jeszcze do końca roku. Od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za odbiornik radiowy będziemy płacić 8,50 zł miesięcznie, a za telewizor - 27,30.

Nie musisz wpuszczać kontrolerów

Nie wszyscy muszą jednak płacić abonament RTV. Z tego obowiązku zwolnieni są między innymi emeryci i inwalidzi, więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Kto powinien płacić abonament RTV? Przepisy są nieaktualne i nieoczywiste

Jak przekonują prawnicy w wywiadzie dla serwisu Wirtualnemedia.pl, abyśmy byli zobowiązani do płacenia abonamentu, muszą zajść trzy przesłanki:

musimy posiadać odbiornik,

odbiornik musi być urządzeniem technicznym dostosowanym do odbierania programu,

stan odbiornika musi pozwalać na natychmiastowy odbiór programu.



Wynika z tego, że kontroler musi uruchomić odbiornik, żeby udowodnić, iż jego posiadacz powinien płacić abonament. A aby to zrobić, musi wejść do domu czy samochodu (odbiorniki samochodowe także podlegają przepisom ustawy). Prawnicy są zgodni, że użytkownicy nie mają obowiązku wpuszczania kontrolera do samochodu czy lokalu i nie grozi im za to żadna kara. Nie ma bowiem żadnych przepisów prawnych, które pozwalałby ukarać niepokronego obywatela.



Prawnicy zauważają również, że z definicji odbiorników — za które ich użytkownicy muszą płacić abonament — wynika, iż ci z nas, którzy na telewizorze korzystają z platform streamingowych takich jak Polsat BOX GO, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Player czy YouTube nie muszą uiszczać tej opłaty.

