Dziś kosztuje do 10 złotych w aptece w niemal całej Polsce. Swoją historię jednak olejek z drzewa herbacianego zaczyna w odległej Australii. To właśnie tam od wieków był wykorzystywany przez rdzenną ludność Australii, Aborygenów.

Używali oni liści drzewa herbacianego do leczenia ran, owrzodzeń, problemów skórnych oraz chorób układu oddechowego. Sam jednak olejek zyskał światową popularność dopiero w XX wieku. Wtedy to właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne zostały potwierdzone przez naukowców.

Australijski chemik Arthur Penfold rozpoczął badania nad olejkiem z drzewa herbacianego w latach 20. XX wieku i to on odkrył, a tak naprawdę określił w naukowym świecie, to, co od wieków wiedzieli Aborygeni.