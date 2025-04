Regularne czyszczenie materaca to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia . W zanieczyszczonym materacu mogą rozwijać się roztocza, bakterie, grzyby czy pleśń , które pogarszają jakość snu. Pozostają na nim również pyłki, na które niektórzy są szczególnie wrażliwi. Wszystko to razem może stać się przyczyną alergii i problemów ze skórą. Z czasem w nieczyszczony materac wnikają nieprzyjemne zapachy, które sprawiają, że kładzenie się spać przestaje być przyjemnością. Wtedy porządne odświeżenie materaca staje się koniecznością.

Wymieszaj wodę utlenioną z sodą oczyszczoną i kilkoma kroplami płynu do naczyń. Tak przygotowany roztwór rozpyl na plamę, odczekaj kilkanaście minut, a następnie przetrzyj czystą szmatką i pozostaw do wyschnięcia.

Materac najlepiej odkurzać raz w miesiącu, a głębiej czyścić co 3-6 miesięcy. Nie zapominaj o jego regularnym przewracaniu (co kilka miesięcy) oraz o wietrzeniu sypialni. Jeśli to możliwe - wystaw materac na słońce. Promienie UV działają jak naturalny środek dezynfekujący. Warto też zainwestować w ochraniacz na materac - to proste rozwiązanie, które chroni go przed zabrudzeniami i ułatwia codzienną higienę.