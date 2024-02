Monstera monkey mask: Czas ją poznać

Monstera monkey mask znana jest już doskonale doświadczonym osobom, które uprawiają w domach rośliny doniczkowe. Ona, podobnie jak monstera dziurawa, również w naturalnych warunkach rośnie w wilgotnych lasach równikowych, ale w porównaniu do tej najbardziej znanej, jest bardziej kompaktowa. Ma zdecydowanie mniejszą wielkość, ponieważ maksymalnie jej łodygi osiągają metr długości, za to zaliczana jest do roślin pnących, więc poprowadzona na palikach albo podporach będzie zajmowała zdecydowanie mniej cennego miejsca.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o monsterze monkey mask? Choć jest mniejszą wersją znanej wszystkim olbrzymiej rośliny, to ona również ma swój urok. Prawidłowo uprawiana odwdzięcza się szybkim przyrostem liści, które pokryte są licznymi, małymi dziurami.

Jak uprawiać monsterę monkey mask?

Jeśli jesteśmy zainteresowani uprawą monstery monkey mask, to czas poznać jej wymagania. Co prawda, nie ma ich dużo, ale trzeba o kilku kwestiach pamiętać, aby roślina rosła bez zarzutu. Przede wszystkim potrzebuje solidnej dawki słońca, jednak nie może być ono zbyt silne. Może być ozdobą parapetu, ale wyłącznie na ekspozycji wschodniej lub zachodniej. Zbyt intensywne promienie słoneczne mogą oparzyć delikatne liście. Co więcej, istotne jest podlewanie monstery monkey mask. Choć lubi wilgoć, to nie przepada za zbyt dużą ilości wody w korzeniach. Lepiej podlewać ją wtedy, kiedy faktycznie jej podłoże będzie suche, za to można częściej ją zraszać.

Pielęgnacja monstery od podszewki

Zdjęcie Monstera monkey mask uwielbia przycinanie. To pobudza ją do wzrostu / 123RF/PICSEL

W zasadzie pielęgnacja monstery monkey mask nie różni się od tej, jaką znamy w przypadku monstery olbrzymiej. Warto przede wszystkim przecierać na bieżąco liście z kurzu, który uniemożliwia pełny rozwój rośliny. Do tego procesu i także szybkiego wzrostu, warto nasz domowy egzemplarz zasilać nawozami: minimum raz w miesiącu. Można korzystać z preparatów uniwersalnych lub do roślin zielonych albo sięgnąć po domowe odżywki. Do monstery najlepiej sprawdzi się nawóz z banana: skórkę owocu umieszczamy w litrowym słoiku, uzupełniamy wodą i odstawiamy na kilka dni.

Warto pamiętać o przycinaniu monstery monkey mask, ponieważ ten zabieg pomoże jej się lepiej rozkrzewić i zagęścić. Jak ją przycinać? Wystarczy ciąć fragmenty w taki sposób, aby w jednej części był liść oraz ogonek korzeniowy (przypomina wypustkę). Usunięte części można w łatwy sposób ukorzenić: wystarczy umieścić je w wodzie.

