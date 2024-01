Pokaźna roślina o ostrych jak brzytwa liściach

Juka gwatemalska to roślina nader wyjątkowa, ale niektórzy nie widzą w niej niczego wyjątkowego albo nie dostrzegają drzemiącego w niej potencjału. Co trzeba o roślinie wiedzieć? Przede wszystkim to, że z jej grubszego pnia wyrastają po bokach pióropusze ostrych liści, których końce mogą faktycznie nas skaleczyć. W naturalnych warunkach osiąga imponującą wysokość: około 10 metrów, ale w warunkach domowych jest niższa, choć trzeba przyznać, że i tak na tle innych znacząco się wyróżnia. Juka gwatemalska nie zalicza się do wymagających roślin, więc jej uprawą może zainteresować się nawet laik, a jej obecność może przynieść wiele korzyści.

Jukę trzeba mieć w domu. Oto powody

Imponująca wysokość oraz niewielkie wymagania to tylko dwa podstawowe powody, aby uprawiać jukę gwatemalską. Trzeba mieć ją również ze względu na to, że filtruje powietrze z zanieczyszczeń, które znajdują się w domu. To sprawia, że idealnie sprawdzi się do sypialni, ale tak naprawdę może być ustawiona w każdym miejscu. Juka gwatemalska znosi także rażące niedobory promieni słonecznych, więc może być ustawiona kilka metrów od okna. Dodatkowo znosi również bez większego szwanku przeciągi, dlatego nie trzeba przejmować się nią w czasie wietrzenia. Na koniec trzeba wspomnieć jedno: jukę bardzo łatwo rozmnożyć, więc w krótkim czasie można szybko mieć sporą kolekcję roślin.

Uprawa juki to pestka

Juka gwatemalska może stać w słońcu, jak i w lekkim cieniu, ale wtedy trzeba dostosować częstotliwość nawadniania rośliny. Warto wiedzieć, że woda jest magazynowana w pniu, dlatego podlewanie trzeba wykonać dopiero wtedy, kiedy podłoże całkowicie przeschnie. Nie powinno się również przejmować zbytnio przesadzaniem rośliny, ponieważ zmiana doniczki na większą powinna nastąpić jedynie wtedy, kiedy korzenie zaczną znacząco wystawać i wychodzić z powierzchni ziemi. A co z nawożeniem? Juka gwatemalska może być zasilana preparatami uniwersalnymi raz w miesiącu.

Rozmnażanie juki

A jak rozmnożyć jukę gwatemalską? To łatwe: wystarczy odciąć albo jej zielony pióropusz, albo fragment pnia i ukorzenić w wodzie. Później juka zacznie wypuszczać po bokach nowe pędy, które z czasem staną się pokaźne.



Uwaga: wszystkie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać ostrożnie, aby się nie poranić.

