Spis treści: 01 Skrzydłokwiat to elegant wśród kwiatów doniczkowych

02 Domowy nawóz do skrzydłokwiatu niesłusznie ląduje w zlewie

03 Nawożenie skrzydłokwiatu pod pewnymi warunkami

04 Odkąd podlewam skrzydłokwiat w ten sposób, rośnie bajecznie

Skrzydłokwiat to elegant wśród kwiatów doniczkowych

Sztywne, lancetowate liście i białe kwiatostany sprawiają, że skrzydłokwiat to subtelna, a zarazem elegancka ozdoba wnętrza. Mimo swojej delikatnej aparycji często zaliczany jest do grona najbardziej wytrzymałych, a zarazem najmniej kapryśnych roślin. Te cechy sprawiają, że uprawa skrzydłokwiatu w domu pójdzie jak z płatka niezależnie od naszego doświadczenia z okazami doniczkowymi.

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu niesłusznie ląduje w zlewie

Zazwyczaj zakwita dwa razy w roku — wiosną i jesienią. Efektowne kwiatostany podziwiać można od dwóch do trzech miesięcy. Niestety, masz wrażenie, że wzrost twojej rośliny został spowolniony i zastanawiasz się, co zrobić, żeby skrzydłokwiat zakwitł? Odpowiedź masz na wyciągnięcie ręki.

Czas łaskawszym okiem spojrzeć na kuchenne odpadki. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ukryta jest w nich potężna moc, dzięki której dbanie o rośliny doniczkowe będzie łatwe, przyjemne i właściwie darmowe. Zamiast kupować kolejne nawozy, użyj wody z gotowania makaronu lub ryżu do podlewania skrzydłokwiatu.

Zdjęcie Możesz nawozić skrzydłokwiat bez wydawania pieniędzy / 123RF/PICSEL

Choć zwykle odruchowo wylewamy ją do zlewu, jest bogata w potas, fosfor i azot, czyli składniki niezbędne roślinom do życia. Taka mieszanka wzmocni korzenie i stanie się pokarmem, dzięki któremu liście nie będą wiotczeć i zachowają soczyście zieloną barwę, a kwitnienie będzie obfite.

Nawożenie skrzydłokwiatu pod pewnymi warunkami

Chcąc skorzystać z tego potencjału, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim do gotowania makaronu lub ryżu nie możemy dodawać żadnych przypraw, w szczególności soli. Niewielka ilość doprowadzi do tego, że rośliny nie będą w stanie pobierać wody i substancji odżywczych. W konsekwencji zwiędną w oczach.

Po drugie, zrezygnuj z dodawania oleju lub oliwy. Możesz założyć, że żadne dodatki nie wchodzą w grę, jeśli wodę z gotowania chcesz wykorzystać do nawożenia kwiatów doniczkowych. Zanim przelejesz ją do konewki, upewnij się, że przestygła. Powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Przed podlaniem skrzydłokwiatu rozcieńcz płyn czystą wodą w proporcji 1:1.

Odkąd podlewam skrzydłokwiat w ten sposób, rośnie bajecznie

Wygląda na to, że domowy nawóz do skrzydłokwiatu jest gotowy. Jak często go stosować? Używam go do podlewania raz na trzy tygodnie. To w zupełności wystarczy, by dokarmić roślinę od korzeni aż po czubki kwiatów.

To niewielka zmiana w pielęgnacji skrzydłokwiatu, ale robi różnicę. Na co dzień do podlewania używaj przefiltrowanej lub przegotowanej i odstanej wody. Nie może być lodowata! Szok termiczny osłabi efektowny okaz. Wodę należy dostarczać regularnie, gdy wierzchnia warstwa gleby w doniczce lekko przeschnie.

