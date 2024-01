Zastosuj, by pojawił się gąszcz liści. Trzykrotka będzie dorodna jak nigdy

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Wielobarwne liście i niezbyt wygórowane wymagania sprawiają, że trzykrotkę podziwiać można na wielu domowych parapetach. Ze względu na charakterystyczny wygląd bywa nazywana potocznie „srebrną rośliną”. Możemy to również odnieść do właściwości trzykrotki – jako roślina oczyszczająca powietrze będzie prawdziwym skarbem w mieszkaniu. Zadbaj o to, by rozrastała się bujnie za sprawą domowego nawozu powstającego z kuchennych odpadków.

Zdjęcie Trzykrotka to nieco zapomniana roślina, ale warto ją mieć w domu, bo rośnie jak złoto / 123RF/PICSEL