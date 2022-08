Spis treści: 01 Szałwia - dezynfekuje, działa przeciwłupieżowo

Siwe włosy to zmora wielu kobiet. Pojawiają się już po 30. roku życia. Zazwyczaj pierwsze, co robimy, gdy zobaczymy siwy kosmyk? Wyrywamy go. A to poważny błąd. Ostatnio stylista włosów z wieloletnim doświadczeniem Mirza Batanovic na łamach portalu The Mirror przyznał: "Wyrywając włos, możesz uszkodzić mieszek włosowy, co może doprowadzić do infekcji, a nawet łysienia. Może wyrządzić więcej szkody niż pożytku". Zanim zdecydujemy się na ten niebezpieczny krok, spróbujmy przykryć siwe włosy naturalnymi sposobami. Jednym z nich jest wykorzystanie właściwości szałwii.

Szałwia - dezynfekuje, działa przeciwłupieżowo

Szałwię lekarską często znajdziemy w składzie preparatów do włosów. Jest chętnie wykorzystywana w branży kosmetycznej ze względu na cenne właściwości. Ma działanie:

dezynfekujące

przeciwpotne

przeciwzapalne

przeciwłojotokowe

przeciwłupieżowe

Szałwia działa odświeżająco na skórę głowy. Wzmacnia i odżywia cebulki włosów. Polecana jest dla osób, które mają problemy z łupieżem czy podrażnieniami skóry głowy. Pomaga także przy przetłuszczających się włosach - zmniejsza produkcję łoju.

Płukanka z szałwii - tak naturalnie przykryjesz pierwsze siwe włosy

Szałwia sprawdza się także, jako środek do zlikwidowania pierwszych siwych włosów. Najlepiej przygotować z niej płukankę, która dodatkowo wzmocni włosy i nada im blasku.

Jak przygotować płukankę z szałwii na siwe włosy?

Do szklanki wsyp 2-3 łyżki szałwii i tyle sami czarnej herbaty. Zalej je wrzątkiem. Odstaw na godzinę. Płucz włosy przecedzonym naparem (płukankę zastosuj po umyciu włosów szamponem). Po zabiegu dokładnie zabezpiecz włosy najlepiej ciemnym ręcznikiem (szałwia może zostawić ślady). Poczekaj ok. 30 minut Płukankę z szałwii można stosować nie częściej niż raz w tygodniu.