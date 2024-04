Jakie warunki preferują bratki?

Wiosna w pełni, a to oznacza skupienie całych sił na doprowadzeniu ogrodu, balkonu lub tarasu do porządku po zakończonym sezonie zimowym. Przestrzeń uwolniona od uschniętych czy chorych roślin wprost czeka na wykorzystanie potencjału. Jeśli od dawna mamy już listę gatunków, którymi chcemy ozdobić przydomową przestrzeń, nie zapomnijmy dodać do niej kolorowe bratki.

Bratek ogrodowy preferuje dobrze nasłonecznione stanowisko, jednak próba uprawy rośliny po stronie południowej może zakończyć się fiaskiem. Uprawiany na balkonach lub tarasach największą szansę na bujny rozkwit ma na wschodzie lub zachodzie. To właśnie po tej stronie przez część dnia panuje lekki cień. W sklepach ogrodniczych najczęściej dostaniemy bratki w kompaktowych doniczkach. Pamiętajmy, by po zakupie przesadzić je do większych pojemników, wypełnionych uniwersalną, żyzną i przepuszczalną ziemią do kwiatów. Na dnie doniczki warto także przygotować warstwę drenażową, np. z keramzytu.

Czy bratki mogą być w mieszkaniu?

Bratki nie bez przyczyny uważane są za jedne z najpiękniejszych kwiatów. Kolorowe płatki kwiatów bardzo szybko przyciągają wzrok, a dodatkowo nadają klimatu nawet najmniejszej przestrzeni. Z tego względu chcemy cieszyć się nimi nie tylko podczas długich spacerów, ale także przebywając w domowym zaciszu. Udana uprawa bratków w pomieszczeniu to jednak zdecydowana rzadkość.

Czy warto trzymać bratki w mieszkaniu? 123RF/PICSEL

Kwiaty te najlepiej rosną uprawiane na ogrodowej rabacie lub posadzone w doniczkach i skrzynkach. Suche powietrze lub nieco wyższa temperatura w pomieszczeniach sprawi, że bratki za szybko dojrzeją, a tym samym ekspresowo zaczną przekwitać. Nie oznacza to jednak, że nie można wykorzystać bratków do dekoracji. Idealnie pasują na wiosenny stół, stolik kawowy czy regał z książkami. Pamiętajmy jednak, by po kilku dniach wynieść je na świeże powietrze lub przesadzić do ogrodu.

Co ile dni podlewać bratki?

Istotną kwestią w odpowiednim dbaniu o bratki posadzone w ogrodzie, na tarasie lub balkonie, jest odpowiednie nawadnianie. Floryści podkreślają, że bratki wprost przepadają za stale wilgotnym podłożem w doniczce. Należy jednak uważać, by za mocno nie przelać podłoża. Stanie w wodzie może negatywnie odbić się na uroczych roślinach. Bratki są wyjątkowo wyczulone nawet na najkrótszy okres suszy. Z tego względu powinniśmy szczególnie pilnować systematyczności.

Częstotliwość nawadniania zależy od temperatury panującej na zewnątrz i możemy swobodnie ją dostosowywać. Zanim jednak napełnimy konewkę wodą i przejdziemy do zaplanowanej czynności, musimy wiedzieć jedno. O jakiej porze podlewać bratki? Rośliny preferują dostęp do wody rano lub wieczorem. Unikajmy podlewania w ciągu dnia oraz moczenia liści. W ten sposób narażamy bratki na rozwój groźnych chorób.

Jak rozmnażać i co zrobić z przekwitniętymi bratkami?

Bajecznie kwitnące i wielokolorowe bratki w doniczkach trafiają do sprzedaży już wczesną wiosną. Łatwa dostępność i szeroki wybór sprawiają, że zamiast rozmnażać roślinę samodzielnie, wolimy kupić już wypielęgnowaną. Jeśli jednak nie chcemy nadwyrężać budżetu, a marzy nam się balkon lub taras ukwiecony właśnie tym gatunkiem rośliny, możemy spróbować pozyskać nowe sadzonki własnoręcznie.

Jak postępować z bratkami, które już przekwitły? 123RF/PICSEL

Warto na wstępie zaznaczyć, że choć nie jest to zadanie zbyt trudne, wymaga od nas trochę pracy i zaangażowania. Podjęcie próby może zapewnić nam bajeczne efekty, dlatego już tej wiosny spróbujmy sił w uprawie tych niezwykle wdzięcznych kwiatów. O czym należy pamiętać? Ogrodnicy szczególną uwagę zwracają przede wszystkim na:

wysiew nasion do rozsadników - od połowy czerwca do końca lipca,

zapewnienie temperatury - bratki potrzebują ok. 15-18 st. C do kiełkowania,

pikowanie rozsady we wrześniu - siewki powinny mieć już po 2 liście,

zimowanie w gruncie - wyłącznie z osłoną przed mrozem (np. okrycie z liści lub słomy).

Pierwsze efekty domowego wysiewu zauważymy już w drugim roku, kiedy bratki zaczną obficie kwitnąć od kwietnia aż do końca maja. A jak potraktować już przekwitnięte bratki? Najlepiej niezwłocznie przyciąć uschnięte kwiaty. Im częściej będziemy to robić, tym pojawi się więcej świeżych pąków.

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv

