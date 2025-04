Czy żelatyna to dobre źródło kolagenu?

Dietetyk dr Bartek Kulczyński prowadzi na platformie YouTube swój kanał, dzieląc się z internautami wiedzą na temat zdrowego odżywiania. Tym razem mężczyzna wziął na tapet temat związany z kolagenem, czyli białkiem mającym ogromne znaczenie w kontekście jelit, kości czy stawów.

"Aby kolagen mógł powstać w naszym organizmie, musimy spożywać białka kolagenowe wraz z żywnością, które dostarczą ściśle określonych aminokwasów do produkcji kolagenu" - wyjaśnia dr Kulczyński.

Dietetyk dodaje, że problem polega na tym, iż jest bardzo mało produktów zawierających duże ilości kolagenu, natomiast dostępne na rynku suplementy diety z kolagenem, zazwyczaj są drogie.

Co zatem zrobić, by w prosty i tani sposób dostarczyć organizmowi kolagen? Dietetyk wskazuje na żelatynę, która - jak wynika z badań z 2015 r. - charakteryzuje się biodostępnością sięgającą nawet 86 proc., zwłaszcza po podaniu doustnym.

"To oznacza, że na zwykłej żelatynie nasz organizm może naprawdę skorzystać" - twierdzi dr Bartek Kulczyński. Dietetyk podzielił się przepisem na galaretkę kolagenową, którą można serwować w formie deseru.

Żelatyna może stanowić bardzo dobre źródło kolagenu 123RF/PICSEL

Kolagenowa galaretka z brzoskwiń i mleczka kokosowego

Składniki (dolna warstwa):

150 g brzoskwini świeżej lub mrożonej,

80 ml soku pomarańczowego,

2 łyżeczki erytrytolu,

6 g żelatyny,

2 łyżki zimnej wody.

Żelatynę wsypujemy do filiżanki i zalewamy zimną wodą. Całość odstawiamy na 10 minut do napęcznienia. Obieramy i kroimy brzoskwinię, następnie owoc miksujemy z sokiem pomarańczowym i erytrytolem na gładką masę.

Całość przelewamy do rondelka i podgrzewamy na średniej mocy palnika, pamiętając, by nie doprowadzić do wrzenia. Do rondelka dodajemy napęczniałą żelatynę i dokładnie mieszamy do momentu, aż całość się rozpuści.

Ostatni etap przygotowania dolnej warstwy to przelanie zawartości rondelka do połowy szklanki, odstawienie do przestygnięcia i zamknięcie naszego kolagenowego deseru do lodówki na godzinę.

Składniki (górna warstwa):

150 ml gęstego mleczka kokosowego z puszki,

1 lub 2 łyżeczki erytrytolu,

5 g żelatyny,

2 łyżki zimnej wody,

kilka kropli naturalnego ekstraktu waniliowego.

Żelatynę namaczamy w zimnej wodzie i odstawiamy na 10 minut. Mleczko kokosowe przelewamy do rondelka, dodajemy erytrytol, ekstrakt waniliowy i podgrzewamy. Do rondelka dodajemy napęczniałą żelatynę, dokładnie mieszamy do całkowitego rozpuszczenia.

Wyłączamy palnik pod rondelkiem i odstawiamy do przestygnięcia. Do rondelka ze składnikami górnej warstwy przelewamy naszą dolną warstwę, którą przygotowaliśmy wcześniej. Zamykamy w lodówce na godzinę.

Jakie są panny młode w 2025 roku? © 2025 Associated Press