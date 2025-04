Bardzo niebezpieczna pogoda na południu Polski. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia meteorologiczne 1., 2., i 3. stopnia w związku z prognozowanymi burzami i obfitymi opadami deszczu.

Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne obejmują głównie południe Polski i jak wskazują eksperci IMGW: "Obszar ten znajdzie się pod wpływem zatoki niżowej związanej z płytkim ośrodkiem w rejonie Karpat, w strefie zbieżności wiatru".

Najmocniej padać będzie w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, tam również może dojść lokalnie do podtopień. „Z uwagi na możliwy niemal stacjonarny charakter burz, głównym zagrożeniem będą ulewne, a miejscami wręcz nawalne opady deszczu, które mogą prowadzić do licznych zalań i podtopień” - czytamy na stronie IMGW.

To jednak nie koniec złych informacji, bowiem burzom i opadom deszczu może również towarzyszyć grad i wiatr wiejący w porywach do 80 km/h.

Burzom i opadom deszczu może towarzyszyć grad 123RF/PICSEL

Jaka pogoda w czwartek i w piątek?

W czwartek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu Polski przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów miejscami na południu kraju od 25 mm do 40 mm, a punktowo w czasie burz możliwe kumulacje opadów do około 70 mm - wynika z prognozy IMGW.

Na termometrach od 18 st. C do 22 st. C, na południowym wschodzie nawet do 24 st. C. Zdecydowanie chłodniej na wybrzeżu, tam ok. 10 "kresek".

Przelotne opady deszczu i burze na południu kraju możliwe również w nocy z czwartku na piątek. Tam również opady okresami o umiarkowanym natężeniu, a prognozowana ich wysokość około 20 mm, a lokalnie kumulacja opadów może osiągać ok. 50 mm - informuje IMGW.

W piątek na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, na pozostałym obszarze możliwe większe przejaśnienia. Na południu, południowym wschodzie i w centralnej Polsce okresami opady deszczu stopniowo od północnego zachodu zanikające. Natomiast na południowym wschodzie pojawią się burze, którym może towarzyszyć grad.

"Prognozowana suma opadów deszczu na południu i w centrum kraju ok. 15 mm, na południowym wschodzie ok. 30 mm, a lokalnie kumulacja opadów w burzach na południowym wschodzie może osiągać ok. 50 mm" - ostrzega IMGW. Niewykluczone, że wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem.

Termometry wskażą od 9 st. C, 11 st. C na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, ok. 15-18 st. C na znacznym obszarze kraju, a na południowym wschodzie ok. 21 st. C.

