Nałożenie na kołdrę pościeli nie chroni nas przed przedostaniem się do niej roztoczy, grzybów, drobnoustrojów i różnego rodzaju bakterii , które nie tylko negatywnie wpływają na kondycję naszej skóry , ale również mogą np. nasilać objawy alergii .

Ponadto kołdra wchłania m.in. pot i innego rodzaju płyny, co z kolei z pewnością negatywnie wpływa na komfort naszego snu i zdrowia . W związku z tym, regularne pranie kołdry jest koniecznością, jeśli chcemy odpowiednio zadbać o higienę nocnego wypoczynku.

Pranie kołdry w celu pozbycia się z niej bakterii i roztoczy, to zaledwie połowa sukcesu, bowiem sęk w tym, by podczas tego procesu nie zniszczyć kołdry. Jak zatem odpowiednio prać kołdrę, by mogła nam służyć przez kolejne miesiące, a nawet lata?