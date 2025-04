Eksperci podkreślają, że liczy się każdy rodzaj aktywności fizycznej - zarówno spacery, jazda na rowerze, jak i ćwiczenia gimnastyczne. Ważne, by mniej męczące aktywności trwały nie mniej niż 150 minut tygodniowo, a intensywne nie mniej niż 75 minut tygodniowo.

Kofeina szybko podnosi ciśnienie tętnicze krwi - zwłaszcza u osób, które spożywają ją okazjonalne. Równie niebezpieczne jest picie zbyt dużych ilości kawy i napojów zawierających kofeinę. Za bezpieczną dawkę uznaje się 3-4 filiżanki dziennie. Regularne spożywanie kawy w małych ilościach nie przyczynia się do nadciśnienia, ale w przypadku zdiagnozowanego schorzenia najlepiej poradzić się w tej kwestii lekarza.

Nadmiar soli, a konkretnie sodu, to jeden z poważniejszych czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia. Lekarze podkreślają, że w ramach profilaktyki schorzeń układu krążenia powinniśmy całkowicie zrezygnować z dosalania potraw. Warto wiedzieć, że najwięcej soli znajduje się w żywności wysokoprzetworzonej (wędliny, fast food, gotowe dania i sosy, przekąski), a także w pieczywie, wędzonych rybach i żółtych serach.

Substancje znajdujące się w papierosach uszkadzają naczynia krwionośne i podnoszą ciśnienie tętnicze krwi. Każdy papieros zwiększa ryzyko powikłań nadciśnienia. Równie niebezpieczne jest palenie bierne, które także przyczynia się do schorzeń sercowo-naczyniowych.

Otyłość to jedna z głównych przyczyn nadciśnienia. Badania wykazały, że wzrost masy ciała o 10 proc. zwiększa ryzyko tego schorzenia aż o 70 proc. Na szczęście działa to także w drugą stronę - redukcja tkanki tłuszczowej i powrót do prawidłowej wagi obniża poziom ciśnienia i pozytywnie wpływa na cały organizm. Zwłaszcza jeśli zbilansowaną dietę połączy się z regularną aktywnością fizyczną. Dzięki temu usprawniamy krążenie, wzmacniamy naczynia krwionośne i zmniejszamy ryzyko innych schorzeń.