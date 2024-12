Jeśli dobra kondycja jelit jest dla nas priorytetem, to spożywanie maku w racjonalnych ilościach pomoże nam osiągnąć cel. Dlaczego? Ponieważ to doskonałe źródło błonnika , a - jak wiadomo - to największy sprzymierzeniec jelit. Nie tylko pomaga się im oczyszczać, ale także poprawia procesy trawienne i może dawać uczucie sytości, a to pomaga łatwiej opanować napady wilczego głodu pomiędzy posiłkami. Należy pamiętać, że błonnik pokarmowy jest również cenny dla naszego układu krążenia , ponieważ może redukować ilość tzw. złego cholesterolu.

Suchy, surowy mak powinien mieć nieco słodki smak po rozgryzieniu. Nie powinno się stosować go do świątecznych łakoci, jeśli czujemy, że jest zjełczały, ponieważ wypieki stracą swoje walory. Jeśli już go kupiliśmy i chcemy, aby szybko się nie zepsuł, trzeba przechowywać go w suchym i szczelnym opakowaniu. Jak przygotować mak, aby wydobyć z niego jak najlepszy smak? Można zrobić to na kilka sposobów: jeśli chcemy użyć go jako posypkę do wypieków, można go podprażyć chwilę na suchej patelni. Jeśli zaś będziemy go mielić i dodawać do słodkich mas, trzeba go porządnie przepłukać na drobnym sicie wyłożonym ścierką, a później albo moczyć w mleku, albo sparzyć gorącą wodą.