Jak wywabić plamy ze ścierek kuchennych?

Zapas bawełnianych ścierek to nieodłączny element wyposażenia każdej kuchni. Choć coraz częściej zastępujemy je papierowymi ręcznikami, nadal najlepiej sprawdzają się do przetarcia mokrych naczyń, sprzątnięcia okruchów ze stołu czy zabezpieczenia garnków z jedzeniem przed uciekaniem ciepła. Na ogół sięgamy po produkt w kolorach pasujących do mebli kuchennych lub pastelowych barwach. Choć takie ściereczki prezentują się ładnie tuż po zakupie, wystarczy chwila, by wykwitły na nich różnokolorowe plamy z produktów spożywczych.

Uporczywe zabrudzenia w momencie odbierają cały urok ściereczkom. Okazuje się, że wcale nie musimy namaczać ich w drogich środkach chemicznych, wystarczy wypróbować patenty sprawdzone przez doświadczone panie domu. Jeden z nich polega na zagotowaniu wody, wlaniu wrzątku do miski i wsypaniu całego opakowania sody oczyszczonej. Po dokładnym wymieszaniu namaczamy brudne ścierki, a po 20 minutach odciskamy i nastawiamy standardowe pranie. Już po jednym razie uporczywe zabrudzenia znikną.

Czym wybielić ścierki do naczyń?

Niektóre plamy wymagają szybkiego reagowania. Im dłużej wsiąkają w kuchenne ścierki, tym trudniej się ich pozbyć. Nie zawsze jesteśmy w stanie zabrać się za odplamianie w tej samej sekundzie. Przebywanie w kuchni na ogół wiąże się z wykonywaniem kilku różnych obowiązków na raz. Kiedy wreszcie przyjdzie czas na pozbycie się plam, wystarczy sięgnąć do szafki po zwykły ocet. Możemy użyć go na dwa sposoby.

Ścierki kuchenne mogą być czyste jak dawniej. Łatwo pozbędziesz się plam 123RF/PICSEL

Pierwszy polega na zalaniu plam porcją produktu i pozostawieniu do namoczenia przed praniem. Druga metoda wymaga od nas wsypania do przegródki na detergenty ¼ szklanki proszku do prania, a do miejsca na płyn do płukania ok. ½ szklanki octu. Co ważne, wcale nie musimy wybierać wysokiej temperatury w urządzeniu, wystarczy ustawić cykl wykorzystujący zimną wodę. Kiedy pralka zasygnalizuje koniec prania, zauważymy, że ścierki nie tylko zostały uwolnione od plam, ale dodatkowo odzyskały dawną miękkość.

Usuwanie plam z ręczników kuchennych

Amoniak to produkt, którym szybko zastąpimy proszek do pieczenia czy sodę oczyszczoną. Już niewielka porcja sprawi, że wypieki będą pięknie wyrastać. Amoniaku możemy użyć w codziennym sprzątaniu, a także do odplamiania ściereczek kuchennych. Jak go do tego wykorzystać? Wystarczy udać się do łazienki, otworzyć w pralce szufladę na detergenty i do przegródki na płyn do płukania wlać ½ szklanki octu oraz wsypać 1 pełną łyżkę amoniaku.

Pamiętajmy, by przy tej metodzie zastosować rękawiczki, gdyż amoniak może uszkodzić delikatną skórę dłoni. Teraz pozostaje tylko włączyć najczęściej stosowany tryb prania i poczekać na efekt. Warto wiedzieć, że amoniak jest dość częstym składnikiem licznych środków czystości. Wykazuje silne właściwości odplamiające, a w połączeniu z octem rozprawia się z nieprzyjemnym zapachem tkanin.

