Czy bluszcz pospolity może rosnąć w domu?

Bluszcz pospolity to jedna z tych roślin, którą z powodzeniem możemy uprawiać w domu. Hoduje się go w donicach, ale wymaga także dodatkowych drabinek i kratek - bluszcz, gdy tylko napotka na swej drodze podporę, zaczyna się po niej wspinać i wtedy dopiero zaczyna wyglądać naprawdę spektakularnie. Roślinę hodować można także na wysokości - np. na ozdobnym kwietniku, z którego będzie swobodnie zwisać.

Bluszcz pospolity radzi sobie dobrze niemal w każdych warunkach domowych i nie jest skomplikowany w uprawie - pozwolić sobie na niego mogą nawet początkujący wielbiciele roślin.

Bluszcz w domu - popularne odmiany

Sporą popularnością wśród wielbicieli tych kwiatów cieszą się także takie odmiany jak bluszcz kanaryjski czy kolchidzki.

Bluszcz kanaryjski (Hedera canariensis) pochodzi z Wysp Kanaryjskich, ale występuje także na Azorach, Maderze, w Północnej Afryce oraz w Portugalii. Ta odmiana jest bardziej wymagająca od polskiego krewniaka, ponieważ potrzebuje żyznej gleby oraz ciepłego stanowiska.

(Hedera canariensis) pochodzi z Wysp Kanaryjskich, ale występuje także na Azorach, Maderze, w Północnej Afryce oraz w Portugalii. Ta odmiana jest bardziej wymagająca od polskiego krewniaka, ponieważ potrzebuje żyznej gleby oraz ciepłego stanowiska. Bluszcz kolchidzki (Hedera colchica) pochodzi m.in. z terenów Indii, Pakistanu i Gruzji. Jest mało odporny na chłód, dlatego najbezpieczniej hodować go w ciepłych mieszkaniach.

Czy bluszcz w domu jest szkodliwy? Alergicy muszą uważać!

Wiele osób chciałoby spróbować swoich sił w uprawie bluszczu w domu, ale przeraża ich wysoka toksyczność tej rośliny. Czy bluszcz jest trujący? Niestety, bluszcz należy do roślin, których alergicy, dzieci i osoby wrażliwe powinny unikać. Nie poleca się go także właścicielom kotów.

Trujące są wszystkie części tej rośliny, ale najwięcej toksyn znajduje się w jej owocach. Toksyczne saponiny podrażniają skórę oraz śluzówkę, a efektem spożycia którejś z części bluszczu są biegunka, pieczenie ust i gardła, skurcze, a nawet halucynacje i zatrzymanie oddechu. Ze względu na trujące właściwości bluszczu wszystkie czynności pielęgnacyjne należy wykonywać w rękawiczkach i bardzo ostrożnie. Niektórych alergików uczulać może nawet zbierający się na liściach tej rośliny kurz!

Bluszcz sam w sobie nie jest jednak szkodliwy dla zdrowia, a niektórzy twierdzą nawet, że przyczynia się do minimalizowania znajdujących się w powietrzu toksyn i zanieczyszczeń.

Zdjęcie Bluszcz to odporna i mało wymagająca roślina / 123RF/PICSEL

Bluszcz w domu - wymagania

Bluszcz pospolity to odporna i mało wymagająca roślina. Do szczęścia wystarczy jej uniwersalna ziemia kwiatowa, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Na dno doniczki możemy dodać też trochę keramzytu, który usprawni odpływ wody. Bluszcz kolchidzki ma trochę większe wymagania - potrzebuje ziemi żyznej, próchniczej, o pH obojętnym lub zasadowym. Bluszcz kanaryjski najlepiej czuje się w glebie o odczynie zasadowym.

Bluszcz pospolity radzi sobie w każdych warunkach, ale najlepiej czuje się w temperaturze 16-20 stopni zimą i 20-24 stopni latem. Jeśli roślina stoi blisko grzejnika, konieczne będzie częste zraszanie liści.

Co zrobić, żeby bluszcz szybko rósł?

Bluszcz pospolity, gdy tylko zapewni mu się dobre warunki, rośnie dość szybko i zaczyna wić się po ustawionych przy nim drabinkach i podpórkach. Istnieje jednak prosty sposób, by ten proces jeszcze przyspieszyć, a dodatkowo utrzymywać roślinę w dobrym zdrowiu i formie. Wystarczy, że dwa razy do roku, najlepiej wczesną wiosną i późną jesienią, podetniemy pędy i dodatkowo raz w miesiącu zasilimy ją nawozem.

Dlaczego bluszcz w domu usycha? Można temu zapobiec!

Chociaż bluszcz pospolity nie nastręcza hodowcom zbyt wielu trudności, to zdarza się, że jego liście zaczynają żółknąć i usychać. Co jest tego powodem? Im ciemniejsza jest zieleń liści bluszczu, tym bardziej zacienionych i chłodniejszych miejsc wymaga roślina. Światło słoneczne musi do niej docierać, ale nie powinno bezpośrednio oświetlać liści.

Więdnięcie liści, odbarwianie i opadanie może być reakcją na zbyt suche powietrze w mieszkaniu np. zimą. Latem żółknięcie liści może być spowodowane zbytnim nasłonecznieniem.

Przyczyną usychania liści może być również niedobór wody. Bluszcz nie wymaga częstego podlewania, ale nie wolno dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej. Można go też od czasu do czasu zraszać przegotowaną, chłodną wodą.



Bluszcz w domu - inspiracje z Instagrama

Bluszcz to prosta w obsłudze, ale bardzo wdzięczna roślina, która odnajdzie się w każdym wnętrzu. Z powodzeniem mogą po nią sięgnąć fani stylu boho, minimalizmu rodem ze Skandynawii lub przytulnych, inspirowanych klimatem retro mieszkań. Na Instagramie znaleźć można mnóstwo inspiracji z bluszczem w roli głównej. Do dzieła!



