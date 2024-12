Polacy marnują w święta dużo jedzenia

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Too Good To Go i pracownię Opinia24 aż 83% Polaków wyrzuca żywność w okresie świątecznym, między 23 a 30 grudnia. W sumie marnuje się aż 61 700 ton jedzenia, co daje średnio 1,6 kg na osobę. Największe straty odnotowuje się 27 grudnia, który Too Good To Go określa mianem Dnia Świątecznego Marnowania Żywności - tego dnia marnuje się aż 8,1 tys. ton jedzenia.

Z kolei według badania cytowanego przez "Rzeczpospolitą" najczęstsze powody wyrzucania żywności to niezagospodarowanie resztek po przygotowywaniu posiłków (33%) oraz zepsucie produktów (29%). Brak świeżości wskazało 18% ankietowanych, przygotowanie zbyt dużych ilości jedzenia - 12%, a brak chęci dalszego spożywania - 7%.

Według badań, gdy przygotowujemy świąteczne potrawy, kupujemy o wiele za dużo produktów, które później lądują w koszu 123RF/PICSEL

Chociaż mogłaby się wydawać, że starty jedzenia są nieodłączonym elementem świąt Bożego Narodzenia, wcale nie musi tak być! Wystarczy odpowiednio podejść do temu przygotowań konkretnych dań i skorzystać z kilku prostych trików, które nie tylko ułatwią nam pracę w kuchni, lecz także pozwolą uniknąć wyrzucania produktów, a nawet... pomogą zaoszczędzić do kilkuset złotych!

Planowanie zakupów - klucz do oszczędności

Pierwszym krokiem do ograniczenia wydatków jest dokładne zaplanowanie świątecznego menu. Zastanów się, jakie potrawy są naprawdę ważne, a które tradycyjne dania można ograniczyć lub przygotować w mniejszych ilościach. Warto uwzględnić liczbę gości, aby uniknąć nadmiaru jedzenia, które później często ląduje w koszu.

Przygotowanie listy zakupów na podstawie wcześniej wybranego menu pomoże uniknąć impulsywnych zakupów - często to one generują niepotrzebne koszty. W sklepach łatwo dać się skusić promocyjnym produktom, które nie zawsze są niezbędne. Dlatego trzymaj się swojej listy i szukaj składników w korzystnych cenach, np. porównując oferty różnych sklepów czy korzystając z aplikacji oferujących zniżki.

Kluczem do zaoszczędzenia w święta jest wybranie się do sklepu z listą zakupów 123RF/PICSEL

Postaw na gotowanie w swojej kuchni

Duże oszczędności przynosi też samodzielne gotowanie. Kupowanie gotowych dań lub półproduktów jest nie tylko droższe, ale często mniej smaczne. Zamiast tego spróbuj przygotować domowy barszcz na zakwasie - składniki są tanie, a smak nieporównywalny z wersją z kartonu. Pierogi czy uszka możesz zrobić wcześniej i zamrozić, co pozwala rozłożyć przygotowania w czasie, a także uniknąć stresu w ostatnich dniach przed świętami.

Śledzie w oleju, pieczony schab czy pasztet z warzyw to kolejne potrawy, które można wykonać samodzielnie za ułamek ceny gotowych produktów. Warto także postawić na dania bazujące na tanich składnikach, takich jak warzywa - sałatka jarzynowa, kapusta z grochem czy bigos to klasyki, które nie nadwyrężą portfela, a jednocześnie wprowadzą na stół prawdziwy świąteczny klimat.

Gospodarowanie resztkami - świąteczne zero waste

Święta to czas obfitości, ale również moment, w którym wiele jedzenia zostaje niewykorzystane. Aby uniknąć marnowania, warto podejść do resztek z kreatywnością. Pozostałe ziemniaki można przerobić na kluski śląskie lub kopytka, które będą smacznym obiadem w kolejnych dniach. Nadmiar wędlin świetnie sprawdzi się w roli dodatku do zapiekanek lub jako farsz do krokietów. Z kolei pieczywo, które nie zostało zjedzone, można zamienić w domowe grzanki do zupy czy pudding chlebowy - deser, który ma długą tradycję i pozwala wykorzystać każdy kawałek chleba.

Kluczem do oszczędzenia pieniędzy jest także wykorzystanie wszystkich kupionych produktów, z których później zamawiamy 123RF/PICSEL

Zamrażanie ratunkiem przed wyrzucaniem

Dobrym pomysłem jest również zamrażanie nadmiaru jedzenia. Barszcz, bigos czy pierogi świetnie nadają się do przechowywania w zamrażarce i mogą być później wykorzystane jako szybki obiad lub kolacja w środku zimy. Dzięki temu świąteczne dania mogą cieszyć smakiem jeszcze długo po zakończeniu świąt. Jeśli mimo to zostanie ci za dużo jedzenia, podziel się nim z sąsiadami lub znajomymi - to gest, który nic nie kosztuje, a może przynieść wiele radości.

Świąteczne oszczędności w kuchni to nie tylko troska o domowy budżet, ale także o środowisko i tradycyjne wartości. Dzięki świadomemu planowaniu, domowemu gotowaniu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu resztkami można zredukować wydatki, nie tracąc nic z magii świąt. W końcu to nie ilość potraw, a serce włożone w ich przygotowanie tworzy prawdziwą atmosferę przy wigilijnym stole.

Onkodietetyczka Justyna Stępniewska o kawie na czczo oraz o nawykach żywieniowych INTERIA.PL