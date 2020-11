Boże Narodzenie: Te ozdoby będą hitem w tym roku

Święta Bożego Narodzenia już za pasem! To najlepszy moment, by zaplanować świąteczne dekoracje i wprowadzić do domu odrobinę magii. Zainspirujcie się pomysłami prosto z Instagrama i do dzieła!

Zdjęcie Aksamit i pięknie przybrane okno - tyle wystarczy, by poczuć w domu magię świąt! /123RF/PICSEL

Oryginalne bombki

Klasyczne bombki powoli odchodzą do lamusa - w tym roku hitem są bombki vintage, personalizowane, zabawne i inspirowane epoką PRL-u. Sporą popularnością cieszą się również ozdoby choinkowe wykonane metodą decoupage, wyszywane, malowane, a nawet tkane! Takie dekoracje to również świetny pomysł na świąteczny prezent dla bliskich.

Choinki "zero waste"

Choinki alternatywne z każdym rokiem zyskują na popularności - będą modne również w tym sezonie! Do wyboru mamy choinki drewniane, wykonane z żywych gałązek, ułożone z książek, a nawet namalowane na płótnie! Ekolodzy przekonują, że to wspaniała alternatywa dla sztucznych drzewek, które, produkowane w ogromnych ilościach, są sporym obciążeniem dla środowiska.





