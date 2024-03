Bukiet w wazonie będzie obrazem nędzy i rozpaczy. Unikaj za wszelką cenę

Opracowanie Joanna Leśniak

Kwiaty w wazonie to odświeżająca dekoracja wnętrza. Miłośnicy roślinnych akcentów chętnie łączą różne gatunki w wielobarwne bukiety. Niestety, może to negatywnie wpływać na trwałość ciętych kwiatów, doprowadzając do szybkiego więdnięcia i gnicia. Jak tworzyć kompozycje, które wytrzymają naprawdę długo? Jakie kwiaty nie powinny być razem w wazonie? Sprawdź przed wizytą w kwiaciarni lub ogrodzie.