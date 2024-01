Spis treści: 01 Sól na butach — łatwo wnika, gorzej znika

02 Czym czyścić buty z soli? Domowy sposób z chlebaka

03 Babcina metoda, by buty znów wyglądały jak nowe

04 Cytrusowy pogromca zacieków z soli

05 Największy zimowy grzech z butami

Sól na butach — łatwo wnika, gorzej znika

Nadal jest substancją wykorzystywaną do posypywania śliskiej nawierzchni. Choć wiele mówi się o alternatywach, np. w postaci fusów z kawy, nadal po powrocie do domu mamy nieprzyjemność zauważania białych zacieków na ulubionych butach.

Przestają wyglądać schludnie i elegancko. Dodatkowo sól z łatwością wnika w materiał i może doprowadzić go do uszkodzenia. Mowa zarówno o skórze naturalnej, ekologicznej, zamszu, jak i innych materiałach wykorzystywanych do produkcji obuwia. Zatem, jak wyczyścić buty z soli? Szybko — to podstawowy warunek sukcesu. Nie odstawiajmy obuwia w kąt na wiele dni, ponieważ praca nad przywróceniem mu blasku będzie znacznie trudniejsza.

Czym czyścić buty z soli? Domowy sposób z chlebaka

Zacznij od delikatnego oczyszczenia obuwia z błota, piasku i innych zabrudzeń. Teraz twoim przeciwnikiem zostaną wyłącznie zacieki z soli. Nie chcesz używać inwazyjnych środków w obawie o zniszczenie ulubionych trzewików? Domowy sposób na sól na butach nie stwarza takiego ryzyka.

Wypróbuj przecieranie brudnego obuwia skórką od chleba, używając jej od strony miąższu. Bardzo dobrze radzi sobie z "wyciąganiem" soli z butów. Wykonuj ruchy energicznie do momentu, aż pozbędziesz się białych plam.

Zdjęcie Nie zwlekaj z czyszczeniem butów / 123RF/PICSEL

Babcina metoda, by buty znów wyglądały jak nowe

Kolejny sposób na wyczyszczenie butów z soli również znajdziesz w kuchni. Tym razem skieruj się w stronę lodówki. Wyjmij z niej mleko i podgrzej niewielką ilość. Jak usunąć sól na butach? Miękką szmatkę nasącz w ciepłym mleku i przecieraj materiał aż do skutku. Płyn zneutralizuje działanie soli i pozwoli skutecznie ją usunąć.

Cytrusowy pogromca zacieków z soli

Zastosowanie cytryny w domu wykracza poza kulinaria. Zwolennicy naturalnych środków do sprzątania zamieniają ją w ekologiczną metodę radzenia z brudem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że spełni swoje zadanie również w kontekście czyszczenia butów z uporczywych zabrudzeń.

Przygotuj mieszankę czyszczącą, która szybko rozprawi się z solnymi zaciekami. Wymieszaj sok z cytryny z letnią wodą w proporcji 1:1. Do naniesienia specyfiku ponownie będzie potrzebna miękka szmatka. W mgnieniu oka zauważysz, że ślady z soli znikają.

Największy zimowy grzech z butami

Gdy buty są czyste i suche, nie zapominaj o odpowiedniej impregnacji. Najlepiej sprawdza się pasta przeznaczona do konkretnego rodzaju materiału. Tego rodzaju specyfiki chronią przed nadmiernym wnikaniem soli w strukturę obuwia, choć niestety nie dają pełnej gwarancji.

Chcąc przez długi czas cieszyć się ładnym wyglądem butów, musisz pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Nawet jeśli doskwiera ci zimno i wilgoć, a wyjście na miasto skończyło się przemoczeniem obuwia, nigdy nie susz go na kaloryferze lub tuż przy nim. Doprowadza do deformacji i niszczenia butów. Temperatura pokojowa z daleka od źródeł ciepła w zupełności im wystarczy.

