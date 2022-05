Geranium, czyli pelargonie pachnące szczycą się wyjątkowo intensywną barwą zwisających na długich łodygach kwiatów. Kilkadziesiąt lat temu były uważane za najmodniejszą roślinę doniczkową we wszystkich polskich domach. Jakimi właściwościami może pochwalić się geranium? Gdzie je kupić i jak pielęgnować, żeby zdobiły również nasze balkony?

Geranium - właściwości

Można śmiało powiedzieć, że najważniejszymi cechami pelargonii są piękne kwiaty oraz ich zapach. Warto jednak pamiętać, iż geranium posiada również właściwości lecznicze. Już sam ich olejek eteryczny działa antybakteryjnie, co w dzisiejszych czasach może być uważane za niemałą zaletę. Geranium działa przeciwwirusowo i przeciwzapalnie, sprawdza się zwłaszcza w zwalczaniu infekcji górnych dróg oddechowych (np. angina, problemy z zatokami) oraz zmniejsza związane z nimi dolegliwości, jak ból gardła czy obrzęk błon śluzowych. Dzięki działaniu antybakteryjnemu zahamowuje również opryszczkę i trądzik.

Zdjęcie Geranium działa przeciwwirusowo i przeciwzapalnie a dzięki działaniu antybakteryjnemu zahamowuje również opryszczkę i trądzik / 123RF/PICSEL

Geranium - działanie przeciw owadom

Pelargonia pachnąca, dzięki swym olejkom eterycznym, skutecznie odstrasza owady. Jeśli na naszym balkonie lub w domu pojawiają się komary czy mole, możemy łatwo pozbyć się ich dzięki mieszaninie, którą każdy łatwo przygotuje w domu. Wystarczy zerwać kilka liści, rozdrobnić je, zalać wodą (dla lepszego efektu można wymieszać ją z alkoholem). Następnie należy odczekać około 2 tygodnie (10-14 dni), aby gotowym roztworem spryskać wybrane powierzchnie. Najlepiej zakropić nim firanki, dzięki czemu unikniemy wlatywania owadów do domu. Można również cienką warstwą pokryć ściany na balkonie lub meble ogrodowe. Geranium doskonale sprawdzi się również jako osłona przed kleszczami.

Geranium odstrasza kleszcze

Te owady mają bardzo czuły węch, dzięki któremu wyczuwają pot człowieka. To właśnie on je przyciąga. Choć na rynku pojawia się coraz więcej preparatów chemicznych mających chronić nas przed kleszczami, wciąż z lękiem udajemy się do lasów czy parków. Istnieje jednak domowy sposób na przyrządzenie mikstury, która skutecznie odgoni od nas kleszcze.

Zdjęcie Istnieje mikstura, która skutecznie odgoni od nas kleszcze i sprawi, że bez lęku wyjdziemy z domu / 123RF/PICSEL

Do przygotowania jej będziesz potrzebować:

20 ml wódki lub octu jabłkowego

20 ml wody

30 kropli olejku geraniowego

Składniki musisz wymieszać, a następnie przelać preparat do buteleczki z atomizerem. Następnie, przed wyjściem na zewnątrz, należy spryskać ubranie. Zanim spryskasz skórę, warto zrobić test uczuleniowy.

Geranium w domu, ogrodzie, na balkonie

Peralgonia pachnąca to roślina niewymagająca pod względem uprawy, jednak warto zadbać o to, żeby w naszym ogrodzie czy na balkonie czuła się jak w domu. Geranium preferuje duży dostęp do słońca, dlatego roślinę warto umieszczać na parapecie po stronie wschodniej lub zachodniej. Może być wystawiona również na południe, jednak należy wtedy uważać, żeby latem od tej strony okrywał ją delikatny cień - inaczej słońce ją przypali. W zimie należy zabrać ją do domu, żeby nie przemarzła. Geranium preferuje wtedy temperaturę pomiędzy 10-15 stopni Celsjusza.

Geranium - jak pielęgnować?

Zdjęcie Geranium po dotknięciu roztacza piękny zapach / 123RF/PICSEL

Geranium dobrze rozwija się w uniwersalnej, przepuszczalnej oraz rozluźnionej glebie. Rośliny nie należy przelewać, ponieważ może to prowadzić do choroby grzybowej korzeni, a nawet podstawy pędu rośliny. Najlepiej podlewać ją przez podstawkę, nie górą. Warto zadbać również o estetykę geranium - peralgonia pachnąca rośnie lepiej, kiedy regularnie przycinamy lub obrywamy zeschnięte liście. Jeśli zależy nam na atrakcyjnym ukształtowaniu korony, wiosną należy nadać upragniony kształt roślinie, która zachowa go nawet, wzrastając.