Płaszcz na jesień, idealny dla kobiet 50+

Długi płaszcz w karmelowym lub czekoladowym odcieniu to klasyk, który tej jesieni znów króluje na wybiegach i ulicach. Projektanci chętnie sięgają po barwy inspirowane naturą, dlatego ciepłe tonacje kawy czy brązu zyskały miano najbardziej eleganckich. Prostota fasonu bez zbędnych detali sprawia, że taki płaszcz nigdy nie wyjdzie z mody, a przy tym świetnie komponuje się zarówno z casualowymi, jak i bardziej wyrafinowanymi stylizacjami. Jego długość pięknie wysmukla proporcje sylwetki, dzięki czemu całość wygląda niezwykle szykownie. Dla kobiet po pięćdziesiątce to wybór idealny - łączy nowoczesny minimalizm z elegancją i daje komfort noszenia każdego dnia, niezależnie od okazji.

Długie płaszcze świetnie sprawdzają się w każdym wieku Canva Pro INTERIA.PL

Płaszcz dla dojrzałych kobiet, który zakryje wszelkie mankamenty

Oversizeowy płaszcz o luźnym kroju z grubszego, otulającego materiału to odpowiedź na potrzebę wygody, która w modzie coraz częściej idzie w parze z elegancją. Obszerne fasony od kilku sezonów pozostają na topie, dając poczucie swobody i nowoczesnego charakteru. Taki płaszcz bez problemu pomieści sweter czy marynarkę pod spodem, a jego miękka, "kokonowa" forma delikatnie otula sylwetkę. Szczególnie taki płaszcz docenią kobiety po pięćdziesiątce ze względu na komfort noszenia i za to, że nie opina ciała. Dzięki temu subtelnie maskuje niedoskonałości. W stonowanych, eleganckich kolorach dany fason może wizualnie odjąć nawet 10 kilogramów.

Klasyka z nowoczesnym akcentem. Płaszcz na jesień 2025

Dwurzędowy płaszcz z paskiem w talii to jeden z hitów tego sezonu. Łączy w sobie klasyczną elegancję i współczesny styl. Podwójne guziki nadają mu wyrafinowanego charakteru, a pasek subtelnie podkreśla talię, harmonizując proporcje sylwetki. Projektanci proponują ten fason zarówno w stonowanych kolorach, takich jak beż, granat czy czerń, jak i w głębszych odcieniach np. bordo czy ciemnej zieleni, które dodają wyrazu całej stylizacji. Dla kobiet po pięćdziesiątce dwurzędowy płaszcz to idealne rozwiązanie, aby wyszczuplić talię i odjąć sobie, chociaż 5 lat. To fason, który sprawia, że każda stylizacja zyskuje charakteru.

Jesienny płaszcz, w którym będziesz mieć talię osy Canva Pro INTERIA.PL

