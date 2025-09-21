Dlaczego koty uwielbiają wylegiwać się na klawiaturach laptopów? Eksperci nie są zgodni

Tak naprawdę wciąż nie wiemy, dlaczego mruczki uwielbiają wylegiwać się na komputerach i laptopach. Możemy się tego jedynie domyślać, bo brakuje badań, które udzieliłyby na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi.

Część ekspertów twierdzi, że chodzi po prostu o emitowane przez urządzenia pole elektromagnetyczne. Przyjęło się sądzić, że koty widzą, wiedzą i czują więcej, więc jest prawdopodobne, że potrafią to pole wyczuć i z jakiegoś powodu przyciąga je ono swoją siłą. Teoria ta ma jednak lukę - takie samo pole emitują smartfony, a koty nie interesują się już nimi tak mocno jak laptopami. Może więc chodzić o generowane przez pracujące urządzenie ciepło - koty dosłownie je uwielbiają i lgną do niego przy każdej nadarzającej się okazji.

Kot wciąż wskakuje na twój laptop? Może mu chodzić o ciebie

Część behawiorystów uważa, że za zainteresowaniem laptopami i komputerami stoi tak naprawdę kocia miłość do człowieka. Według nich, mruczek może być zazdrosny, że spędzamy przed ekranem długie godziny zamiast poświęcić je na wspólną zabawę. Jeśli nie ściągamy pupila z komputera czy laptopa i pozwalamy mu na towarzyszenie nam w pracy, to dla niego znak, że powinien robić to częściej.

Kot często leży na twoim laptopie? Możliwe, że chce ci coś powiedzieć Nedopekin Yuriy 123RF/PICSEL

Jeśli jednak takie kocie zachowanie przeszkadza nam w obowiązkach, powinniśmy stopniowo oduczać mruczka wchodzenia na sprzęt. Możemy ułożyć go na poduszce obok nas lub pod biurkiem tak, by wciąż był blisko, ale nie wymuszał na nas swojej uwagi. Jeśli kot zrozumie aluzję i przestanie przeszkadzać nam w pracy, powinniśmy wynagrodzić go przysmakiem i od czasu do czasu przerwać pracę i okazać mu miłość i zainteresowanie. Wbrew pozorom koty bardzo tego potrzebują!

