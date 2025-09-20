Szkolna zagadka matematyczna. Test na plastyczny umysł
Czy twój umysł jest gotowy na wyzwanie? Rozwiąż naszą szkolną zagadkę matematyczną. Sprawdź, jak dobrze potrafisz logicznie myśleć. To zadanie to nie tylko liczby, ale prawdziwa łamigłówka dla sprytnego umysłu. Gotowy na test? Zaczynamy!
Prosta zagadka, sprytne rozwiązanie. Sprawdź się!
Matematyka to nie tylko cyfry i wzory, to także zabawa dla umysłu. W tej łamigłówce czeka cię wyzwanie, które sprawdzi zarówno twoją zdolność logicznego myślenia, jak i kreatywność. Pamiętaj jednak, że zadanie jest ograniczone czasowo i na rozwiązanie masz tylko 10 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła!
Piotr ma 3 razy więcej jabłek niż Ola. Razem mają 48 jabłek. Ile owoców ma Ola?
Poprawne rozwiązanie
Przekonajmy się, czy udało ci się rozwiązać nasz test na inteligencję. Warto mieć jednak na uwadze, że dla niektórych presja czasu może wpływać na jakość rozwiązywania zagadek. Jeśli i tak było w twoim przypadku, to niczym się nie przejmuj. Potraktuj to ćwiczenie jako formę rozrywki, a z czasem na pewno będzie coraz lepiej.
Dane:
- Ola ma pewną liczbę jabłek.
- Piotr ma 3 razy tyle, co Ola.
- "O" - oznacza Olę.
Rozwiązanie:
- O + 3 × O = 48
- 4 × O = 48
- O = 48 : 4
- O = 12
Ola ma 12 jabłek, a Piotr ma 36.
