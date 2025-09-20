Matematyka to nie tylko cyfry i wzory, to także zabawa dla umysłu. W tej łamigłówce czeka cię wyzwanie, które sprawdzi zarówno twoją zdolność logicznego myślenia, jak i kreatywność. Pamiętaj jednak, że zadanie jest ograniczone czasowo i na rozwiązanie masz tylko 10 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła!

Przekonajmy się, czy udało ci się rozwiązać nasz test na inteligencję. Warto mieć jednak na uwadze, że dla niektórych presja czasu może wpływać na jakość rozwiązywania zagadek. Jeśli i tak było w twoim przypadku, to niczym się nie przejmuj. Potraktuj to ćwiczenie jako formę rozrywki, a z czasem na pewno będzie coraz lepiej.