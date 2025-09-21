Spis treści: Maskownice do ukrycia kabli Skorzystaj z klipsów do kabli Użyj płaskich kabli i pomaluj je w kolorze ścian Skorzystaj z organizerów do kabli Przykryj kable stylowymi dekoracjami

Maskownice do ukrycia kabli

Jednym z najpopularniejszych sposobów na ukrycie kabla jest zastosowanie maskownic. Przewody można ukryć w listwach przypodłogowych lub w samoprzylepnych listwach na ściany czy meble. Na rynku dostępne są one w różnych kolorach i fakturach, dzięki czemu łatwo wtapiają się w tło. Za pomocą listwy maskującej warto ukryć np. gąszcz kabli przy telewizorze.

Skorzystaj z klipsów do kabli

Kable da się też ukryć za pomocą specjalnych klipsów - dzięki nim można z łatwością przyczepić przewody do tylnej, a nawet wewnętrznej ścianki mebli. Klipsy są dostępne w sklepach meblowych i budowlanych, a ich koszt jest niewielki.

Użyj płaskich kabli i pomaluj je w kolorze ścian

Innym pomysłem na ukrycie kabli jest użycie płaskich przewodów w określonym kolorze. Jeśli twoje kable pną się po białych ścianach, użyj białego przewodu i poprowadź go wzdłuż rogu ściany lub sufitu. Sklepy oferują tego typu kable w różnych kolorach, dzięki czemu mogą one "zlać się" z kolorem mebli.

Kable można ukryć prostymi sposobami, bez wiercenia shawnhempel 123RF/PICSEL

Skorzystaj z organizerów do kabli

W miejscu, w którym znajduje się dużo urządzeń podpiętych do prądu, warto uporządkować kable, korzystając ze specjalnych organizerów. Są one dostępne w wielu sklepach i kosztują zaledwie kilkanaście złotych. Umożliwiają uporządkowanie kabli i przedłużaczy - można je przykleić lub powiesić w dowolnym miejscu. Są szczególnie przydatne przy biurkach z komputerem, drukarką i innymi sprzętami. Warto też kupować biurka czy szafki RTV ze specjalnie zaprojektowanymi w tym celu półkami i przestrzeniami.

Przykryj kable stylowymi dekoracjami

Krótkie odcinki kabli można ukryć na ścianie czy meblach za pomocą obrazów, plakatów czy ramek na zdjęcia. W przypadku dłuższych przewodów świetnie sprawdza się sztukateria lub specjalne panele ścienne. Dzięki temu nie tylko zaprowadzisz w mieszkaniu ład, ale zyskasz bardziej oryginalny wygląd wnętrza.

