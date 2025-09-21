Banalny trik, który porządkuje każde wnętrze. Zapomnisz o kurzu i chaosie
Wydaje się, że współczesne urządzanie mieszkań jest banalnie proste. W sklepach możemy znaleźć setki innowacyjnych mechanizmów, które pozwalają zachować ład i estetycznie zagospodarować przestrzeń. W dobie minimalizmu szczególnie ceni się ukrywanie elementów, które w jakiś sposób zakłócają odbiór całej aranżacji. Stąd niewidoczne na pierwszy rzut oka drzwi przesuwne do schowków, głośniki wbudowane w ścianę czy kontakty ukryte w kuchennych blatach. Prawdziwą zmorą większości mieszkań są jednak luźno wiszące kable. Są nie tylko nieestetyczne i sprzyjają gromadzeniu się kurzu, ale mogą być też zagrożeniem dla małych dzieci i zwierząt domowych. Jak sprytnie ukryć kable bez konieczności remontu czy kucia ścian?
Spis treści:
- Maskownice do ukrycia kabli
- Skorzystaj z klipsów do kabli
- Użyj płaskich kabli i pomaluj je w kolorze ścian
- Skorzystaj z organizerów do kabli
- Przykryj kable stylowymi dekoracjami
Maskownice do ukrycia kabli
Jednym z najpopularniejszych sposobów na ukrycie kabla jest zastosowanie maskownic. Przewody można ukryć w listwach przypodłogowych lub w samoprzylepnych listwach na ściany czy meble. Na rynku dostępne są one w różnych kolorach i fakturach, dzięki czemu łatwo wtapiają się w tło. Za pomocą listwy maskującej warto ukryć np. gąszcz kabli przy telewizorze.
Skorzystaj z klipsów do kabli
Kable da się też ukryć za pomocą specjalnych klipsów - dzięki nim można z łatwością przyczepić przewody do tylnej, a nawet wewnętrznej ścianki mebli. Klipsy są dostępne w sklepach meblowych i budowlanych, a ich koszt jest niewielki.
Użyj płaskich kabli i pomaluj je w kolorze ścian
Innym pomysłem na ukrycie kabli jest użycie płaskich przewodów w określonym kolorze. Jeśli twoje kable pną się po białych ścianach, użyj białego przewodu i poprowadź go wzdłuż rogu ściany lub sufitu. Sklepy oferują tego typu kable w różnych kolorach, dzięki czemu mogą one "zlać się" z kolorem mebli.
Skorzystaj z organizerów do kabli
W miejscu, w którym znajduje się dużo urządzeń podpiętych do prądu, warto uporządkować kable, korzystając ze specjalnych organizerów. Są one dostępne w wielu sklepach i kosztują zaledwie kilkanaście złotych. Umożliwiają uporządkowanie kabli i przedłużaczy - można je przykleić lub powiesić w dowolnym miejscu. Są szczególnie przydatne przy biurkach z komputerem, drukarką i innymi sprzętami. Warto też kupować biurka czy szafki RTV ze specjalnie zaprojektowanymi w tym celu półkami i przestrzeniami.
Przykryj kable stylowymi dekoracjami
Krótkie odcinki kabli można ukryć na ścianie czy meblach za pomocą obrazów, plakatów czy ramek na zdjęcia. W przypadku dłuższych przewodów świetnie sprawdza się sztukateria lub specjalne panele ścienne. Dzięki temu nie tylko zaprowadzisz w mieszkaniu ład, ale zyskasz bardziej oryginalny wygląd wnętrza.