Pająki w domu – dlaczego się pojawiają?

Panuje przekonanie, że pojawiające się w domu pająki oznaczają, że nie jest on wystarczająco czysty. Wbrew pozorom zaglądają zarówno do pomieszczeń, w których panuje bałagan i nieporządek, jak i tych wysprzątanych na błysk. Jednym z powodów pojawiania się ich w naszych domach jest chęć znalezienia schronienia przed zimnem. Zazwyczaj pająki wchodzą przez okna lub kratki wentylacyjne. Lubią ciche i spokojne miejsca, w których mogą zostać na dłużej i założyć gniazdo.

Nie da się ukryć, że wiele osób nie lubi obecności pająków. Głównie pojawiają się obawy związane z ugryzieniem. Trzeba podkreślić, że pająki niechętnie atakują ludzi. Jeśli już to robią, to tylko wtedy gdy wyczuwają zagrożenie. Poza tym większość pająków, która pojawiają się w naszych domach, nie jest stanie przebić ludzkiej skóry.

Warto dodać, że pająki uchodzą za pożyteczne. Wszystko przez to, że żywią się komarami, muchami, molami, pchłami i mszycami. Chociaż nie jest tak, że to brud przyciąga pająki, to warto od razu pozbywać się wszelkich okruchów i resztek jedzenia pozostawionych na blatach. W innym wypadku owady, na które polują pająki, odczytają to jako zaproszenie do naszej kuchni, a to przyciągnie kolejnych nieproszonych gości.

Zdjęcie Pająki nie przepadają za zapachem lawendy / 123RF/PICSEL

Jak się pozbyć pająków z domu?

Pająki w domu u niektórych osób wywołują obrzydzenie, a wielu się ich po prostu boi. Nie należy ich jednak zabijać. Lepiej wypróbować sposoby, które zniechęcą je do odwiedzin w domu. Pająki nie przepadają za niektórymi zapachami. Odstraszająco zadziała mikstura na bazie soku z cytryny i wody w proporcji 1:2. Tak przygotowaną mieszanką wystarczy spryskać framugi okien oraz drzwi.

Sok z cytryny można również zastąpić olejkiem eterycznym. Sprawdzi się lawendowy, miętowy oraz z drzewa herbacianego. Jeśli jednak nie chcemy przygotowywać sprayu na pająki, to warto wiedzieć, że odstraszająco zadziała na nie również stojąca na parapecie w doniczce mięta bądź lawenda.

