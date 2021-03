​Chcesz zwiększyć siłę mięśni? Jedz warzywa liściaste

Panuje przekonanie, że to bogate w białko mięso ma najlepszy wpływ na funkcjonowanie mięśni. Choć proteiny są w istocie kluczowym składnikiem diety osób aktywnych fizycznie, równie ważne są warzywa. Australijscy uczeni dowiedli, że regularne spożywanie zielonych warzyw liściastych zwiększa siłę mięśni oraz chroni przed urazami.

Zdjęcie Pomagają budować kondycję, wzmacniają mięśnie - warzyw liściastych powinniśmy jeść jak najwięcej! /123RF/PICSEL

Dieta osób aktywnych fizycznie powinna zawierać pokaźną ilość protein, które odgrywają kluczową rolę w budowaniu masy mięśniowej oraz zwiększaniu siły i wytrzymałości mięśni. Okazuje się jednak, że nie tylko produkty mięsne pozytywnie wpływają na mięśnie - podobne działanie mają... warzywa liściaste. Uczeni dowiedli, że wystarczy spożywać w ciągu dnia jedną filiżankę zielonych warzyw liściastych, takich jak sałata czy szpinak, by odnieść pożądane korzyści.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Edith Cowan w Australii we współpracy z badaczami Baker Heart and Diabetes Institute oraz The Institute for Physical Activity and Nutrition dokonali analizy danych 3759 osób, które były poddane 12-letniej obserwacji. Okazało się, że osoby spożywające każdego dnia zielone warzywa liściaste, posiadają o 11 proc. silniejsze mięśnie dolnych kończyn, a prędkość ich chodu jest o 4 proc. większa. Sekretem korzystnego działania tych pokarmów są naturalnie występujące w roślinach azotany, które usprawniają wydolność fizyczną. Są one również polecane osobom zmagającym się z nadciśnieniem, gdyż rozszerzają naczynia krwionośne.

Siła i wytrzymałość mięśni jest istotna nie tylko ze względu na poprawę sportowych wyników - osłabione mięśnie stanowią jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko upadków, kontuzji i urazów. "Jedna trzecia osób w wieku powyżej 65 lat pada ofiarą nierzadko groźnych dla zdrowia i życia kontuzji. Dowiedliśmy, że jedzenie warzyw, takich jak sałata, jarmuż czy szpinak, może pomóc w zapobieganiu tym urazom. Warzywa liściaste kryją w sobie wiele cennych składników, które polepszają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz mięśniowo-szkieletowego" - komentuje główny autor badania, dr Marc Sim.

I zaznacza, że jeśli zależy nam na wzmocnieniu mięśni i poprawie ogólnej kondycji organizmu, nie możemy zapominać o regularnym wykonywaniu ćwiczeń - zwłaszcza tych z obciążeniem. "Nasze badanie wykazało, że menu bogate w zawierające azotany warzywa wzmacnia siłę mięśni niezależnie od stopnia aktywności fizycznej. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, polecamy jednak połączyć odpowiednio zbilansowaną dietę z treningiem siłowym" - konkluduje uczony.