Choć z roku na rok przybywa seniorów, którzy otrzymują swoje świadczenia online, to wciąż nie brakuje tych, którzy co miesiąc czekają na emeryturę dostarczoną przez swojego listonosza. Ubankowienie seniorów zwiększa się jednak na tyle szybko, że dziś aż 80 proc. emerytów i rencistów dostaje świadczenia na konto.

Cios dla budżetu seniorów? Poczta Polska drastycznie podniosła opłaty za doręczenie emerytur

Pozostałe 20 proc. seniorów otrzymuje emerytury i renty do rąk własnych. Zazwyczaj są to osoby, które wolą rozliczenia gotówkowe i póki co nie mają zamiaru tego zmieniać. Niestety, podwyżka opłat za doręczenie emerytur i rent to dla ZUS-u ogromne obciążenie.

- Do tej pory jeden przekaz pocztowy kosztował nas ok. 10 zł. Teraz będzie to 19,95 zł. Dla porównania, przelew na konto kosztuje 10 gr - wyjaśnia prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk.

Koszty te mają ogromne znaczenie, szczególnie przy wypłacie tzw. groszowych emerytur.

Pod koniec 2024 roku ZUS udostępnił dane dotyczące najniższego świadczenia pobieranego w Polsce. Dostaje je kobieta z Biłgoraja, która przepracowała zaledwie jeden dzień i otrzymuje 2 grosze miesięcznie. W kraju przybywa właśnie takich emerytów, którzy otrzymują dosłownie kilka groszy świadczenia. Przekazanie tych kwot do rąk własnych będzie teraz kosztować prawie 20 zł miesięcznie!

W Polsce przybywa seniorów, pobierających groszowe emerytury Andrzej Rostek 123RF/PICSEL

Opłaty za doręczenie świadczeń do rąk własnych coraz wyższe. Co na to Poczta Polska?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na ogromne koszty dostarczania świadczeń, a jak sprawę komentuje Poczta Polska?

- Ostatnia oferta złożona przez Pocztę Polską na świadczenie usług doręczania emerytur i rent pochodziła z 2021 r. Od tego czasu upłynęły ponad cztery lata, w trakcie których zaszły istotne zmiany ekonomiczne. Kluczowe koszty - takie jak energia elektryczna czy koszty transportu - wzrosły znacząco. Warto też wspomnieć, że minimalne wynagrodzenie zwiększono w tym czasie o niemal 70 proc. Prognozy wskazują, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Podobną dynamikę obserwujemy w przypadku kosztów energii, paliw oraz usług podwykonawczych - powiedzieli "Faktowi" przedstawiciele Poczty Polskiej.

Według nich, priorytetem było zabezpieczenie realizacji usługi na najwyższym poziomie oraz zagwarantowanie ciągłości wypłat świadczeń dla wszystkich uprawnionych.

Poczta Polska podkreśla też, że jest dziś jedyną firmą na rynku, która jest zdolna do realizacji tak skomplikowanego zlecenia.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL