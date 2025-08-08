Dopiero w tym wieku odkładasz na emeryturę? Prezes ZUS: Trochę późno

"Jeśli w wieku 40, 50 lat zaczynamy myśleć o emeryturze, to jest już trochę późno. Dlatego wiele osób korzysta z trzeciego filaru i to jest bardzo dobre rozwiązanie" - powiedział dla PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk. Dodał również, że ZUS ma wieloletnie prognozy, nawet do 2080 roku, które przewidują, jaka jest wydolność systemu emerytalnego.

Jak zabezpieczyć się na przyszłość?
Czy system emerytalny w Polsce jest stabilny? Prezes ZUS zabrał głos

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk udzielił obszernego wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym wyjaśnił m.in. o ile średnio emerytura kobiet jest niższa i z czego wynika taka różnica w porównaniu ze świadczeniami mężczyzn.

"Mniej więcej o tysiąc pięćset złotych. To wynika z innego wieku emerytalnego i różnej wielkości odprowadzonych składek, co wpływa na wielkość zgromadzonego kapitału emerytalnego" - powiedział Derdziuk w rozmowie z PAP.

Szef ZUS został zapytany, czy obawia się przyszłość systemu emerytalnego w obliczu zmian demograficznych, odpowiedział, że ZUS ma wieloletnie prognozy, nawet do 2080 roku, które przewidują, jaka jest wydolność systemu emerytalnego. "Jeśli spojrzymy na wydolność systemu w perspektywie 50 lat, to on się bilansuje" - wskazuje.

Zbigniew Derdziuk powiedział także, że obecnie nie ma żadnych zapowiedzi politycznych dotyczących ewentualnego podniesienia w Polsce wieku emerytalnego. "Oczywiście każdy obywatel może sam zdecydować, kiedy chce przejść na emeryturę, może też skorzystać z tego uprawnienia i pracować dalej" - tłumaczy prezes ZUS dla PAP. Z danych przedstawionych przez Derdziuka wynika, że obecnie w naszym kraju 850 tys. osób pobiera świadczenie emerytalne i jednocześnie pracuje.

Prezes ZUS o przyszłych emerytach: Jest już trochę późno

Zbigniew Derdziuk w rozmowie z PAP podkreśla, że emerytury w systemie powszechnym są wynikiem odprowadzanych składek i wieku przejścia na emeryturę.

"Jeśli w wieku 40, 50 lat zaczynamy myśleć o emeryturze, to jest już trochę późno. Dlatego też wiele osób korzysta z trzeciego filaru i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Wiele osób korzysta z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Mamy też IKE, IKZE i PPE. Oczywiście kluczowe jest zaufanie do tych systemów" - powiedział Derdziuk.

Prezes ZUS zaznaczył, że zbyt późne rozpoczęcie pracy zawodowej i co za tym idzie - późniejsze odprowadzanie składek, mają spory wpływ na wysokości emerytury.

