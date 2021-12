Mrożenie jedzenia

Mrożenie jedzenia to sposób na zachowanie jego świeżości przez dłuższy czas oraz niemarnowanie resztek, zwłaszcza po świętach i większych imprezach rodzinnych. Co można mrozić? W zasadzie większość produktów spożywczych: warzywa, owoce, grzyby, mięsa, nabiał, ciasta, gotowe potrawy i pieczywo.

Co można mrozić? Gotowe potrawy

Jeśli po wigilii zostało dużo kapusty, grochówki czy innej zupy to z powodzeniem można jest zamrozić, przelewając do plastikowych lub szklanych pojemników. Należy pamiętać, że ciecz w stanie stałym zwiększa swą objętość, więc nie należy wypełniać butelek czy słoików aż po brzegi. Mrozić można też fasolkę po bretońsku, wszelkiego rodzaju kotlety, pierogi, uszka czy gołąbki.

Jakie ciasta można mrozić?

Zdjęcie Rodzina nie uporała się z całym piernikiem? Możesz go zamrozić / 123RF/PICSEL

Na święta często przygotowujemy kilka różnorodnych wypieków. Gdy goście już wyjdą, a drugi dzień Świąt dobiega końca, przekonujemy się, że pozostało nam jeszcze wiele ciast. Aby się nie zmarnowały, warto włożyć je do zamrażarki. Jakie ciasta można mrozić? Większość wypieków nadaje się do zamrożenia. Wystarczy włożyć je do plastikowego pojemnika lub zawinąć w folię aluminiową i włożyć do zamrażarki. W ten sposób można na dłużej zachować świeżość pierników, biszkoptów, ciasta drożdżowego czy francuskiego. Mrozić można ciasta przekładane masą i budyniem. Nie nadają się natomiast do mrożenia wypieki z galaretką!

Co można mrozić? Pieczywo

Mrożenie pieczywa to doskonały patent przed kolejnymi świętami. Aby w poniedziałek po długim weekendzie, cieszyć się świeżym chlebem wystarczy zaraz po jego zakupie włożyć go do zamrażarki. Mrożony chleb to sposób dla singli na niemarnowanie jedzenia oraz dla osób na kwarantannie, które nie chcą zbyt często kłopotać rodziny czy sąsiadów. Wystarczy zamrozić niewielkie porcje pieczywa i zamiast całego bochenka odmrażać tylko kilka kromek. Rozmrożenie chleba w mikrofalówce sprawi, że pieczywo będzie miękkie i pachnące niczym dopiero wyjęte z pieca, pod warunkiem, że skorzystamy ze specjalnego programu do rozmrażania.



Jakie warzywa można mrozić?

Kolejną grupą produktów spożywczych, które można zamrozić, są jarzyny. Do mrożenia nadaje się większość warzyw, różnią się one jedynie sposobem przygotowania przed mrożeniem. Jedne wystarczy umyć i pokroić lub zamrozić w całości. Inne najlepiej zblanszować przed mrożeniem. Dotyczy to między innymi groszku cukrowego, fasolki szparagowej, kalafiorów, brokułów, bobu, brukselki oraz wszelkiego rodzaju kapusty. Blanszowanie sprawi, że po rozmrożeniu warzywa będą miały piękny kolor. Lepiej unikać mrożenia pomidorów i ogórków, zawierają one dużo wody, która zamarzając, zwiększa swoją objętość i rozsadza warzywa, przez co po rozmrożeniu przypominają one raczej papkę niż warzywa.

Jakie owoce nadają się do mrożenia?

Z tego samego powodu należy unikać mrożenia owoców zawierających dużo wody: arbuzów, papai czy kiwi. Świetnie w zamrażarce poradzą sobie banany, brzoskwinie, śliwki, maliny, truskawki, aronia i wszelkiego typu jagody.

Jak mrozić grzyby?

Zdjęcie Grzybów nie wolno mrozić ponownie! / 123RF/PICSEL

Zamrozić można także większość grzybów, ale przed włożeniem do zamrażalnika warto je zblanszować. Rydze i kurki dobrze jest gotować przez 10 minut nim poddamy je zamrażaniu. Należy pamiętać, aby nigdy nie zamrażać grzybów po raz drugi! Powtórnie zamrożone i rozmrożone mogą być niebezpieczne dla zdrowia i powodować zatrucia.

Co można mrozić? Mięso i ryby

Mrozić można także wszelkiego rodzaju mięsa i ryby. Do zamrażalnika można wkładać je zarówno w stanie surowym, jak i już po przetworzeniu. Mrozić można kotlety, gulasz i wędliny.

Mrożenie jedzenia: Nabiał

Mrożenie jedzenia to sposób na niemarnowanie nabiału. Zamrozić można mleko w plastikowym lub szklanym naczyniu, ser żółty wcześniej stary na tarce oraz masło. Jajka można zamrozić bez skorupek, na przykład w pojemnikach na lód. Nie można natomiast mrozić ich w skorupkach. Podobnie do mrożenia nie nadają się jogurty i śmietana.



Przepis na gołąbki w papryce Interia Kulinaria

