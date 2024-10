Zadbaj o to, by szkodniki nie miały dostępu do kompostownika

Niektórych widok szczura w obejściu obrzydza, innych przeraża. Wrażenie potrafią robić też ich rozmiary. Choć przeciętny gryzoń osiąga długość ciała do 26 centymetrów i wagę do ok. pół kilograma, co jakiś czas pojawiają się doniesienia o osobnikach, można by powiedzieć "wagi ciężkiej". Kilka lat temu lokalne media donosiły o pladze szczurów w Zielonej Górze, które według relacji mieszkańców miały być rozmiarów "małego kota". "Wyczerpały nam się pokłady cierpliwości i po prostu zostaliśmy zostawieni sami sobie. Mianowicie chodzi o plagę szczurów na naszym podwórku, które po prostu zaczynają nam znowu włazić do mieszkań. Są tak wielkie jak małe koty! (...). Jesteśmy przerażeni i nie wiemy co dalej" - mówiła jedna z mieszkanek miasta w rozmowie z "Gazetą Lubuską". Jej emocjom trudno się dziwić, gryzonie nie tylko przenoszą groźne dla ludzi i zwierząt choroby, ale też potrafią być agresywne. Nie bez powodu są uznawane za jedne z najbardziej uciążliwych szkodników.