Metoda, która działa. Chytre muszki owocówki szybko wpadają w sidła

Jeśli wydaje się, że jesienią muszki owocówki przestaną nas niepokoić, to jesteśmy w grubym błędzie. Niewiele trzeba, aby się namnożyły w domu tak, że chmarami będą obsiadać wszystkie zakamarki domów. Jeśli do tej pory byliśmy sceptykami domowych sposobów na muszki owocówki, to mamy dobrą wiadomość. Przynajmniej jedna z metod sprawdza się w stu procentach.