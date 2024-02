Rozłóż w zakamarkach domu. Szczur wyniesie się na dobre

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Szczur w domu niczym przyjemnym nie jest, ale jeśli już się pojawi, to trzeba się go natychmiast pozbyć. Nieproszony gość często pojawia się niespodziewanie, a także często chowa się przed naszym wzrokiem, więc zadanie jego eksmisji jest utrudnione. Jeśli mamy choć cień podejrzeń, że mamy dzikiego lokatora, trzeba zastosować ekologiczny sposób, aby sam wyniósł się z naszego domu. Co zrobić, kiedy mamy szczura w domu? Sprawdźmy.

Zdjęcie Szczury w domu nie są mile widziane. Dewastują dom i roznoszą choroby / 123RF/PICSEL