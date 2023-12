Zdrowie neurologiczne jest niezwykle ważne, szczególnie jeśli zależy nam na utrzymaniu naszego organizmu w dobrej kondycji jak najdłużej.

Od jakiego wieku starzeje się mózg?

Naukowcy zaobserwowali, że już po 40. roku życia objętość mózgu powoli zaczyna się zmniejszać. Proces ten jest początkowo wolny, jednak po osiągnięciu 70. roku życia zaczyna przyśpieszać. Może również nastąpić szybciej w wyniku stanów zapalnych, urazów, infekcji oraz zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Badacze podkreślają, że nie tylko zmniejszenie objętości mózgu jest problemem. W wyniku badań uzyskano dane na temat zmniejszania się objętości istoty szarej, która odpowiada za pamięć inteligencję, myślenie abstrakcyjne, czytanie, pisanie czy używanie języka. Udowodniono, że już po 25. roku życia jej ilość zaczyna się zmniejszać. Proces ten jest przyśpieszony w szczególności przez alkohol i stres.

Są to ważne informacje, ponieważ wraz ze zmniejszającą się objętością mózgu dochodzi do obumierania neuronów. Z wiekiem mózg przestaje produkować odpowiednie ilości neuroprzekaźników, przez co możemy zauważyć pogorszenie się zdolności poznawczych, pamięci oraz nasilenie stanów depresyjnych.

Jak ćwiczyć pamięć po 60.?

Trening mózgu to ważna praktyka, która może zatrzymać lub znacząco spowolnić jego proces starzenia. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odczuć jego pierwsze skutki.

Należy jednak pamiętać, że to nie jedyny aspekt, o który należy zadbać. Zdrowie neurologiczne może ulec znacznej poprawie również w wyniku tradycyjnych treningów. Ruch i sport sprawiają, że mózg jest dotleniony. Zwiększa się wydzielanie endorfin, a objętość hipokampu, który odpowiedzialny jest za pamięć i koncentrację, jest dużo większa.

Trening mózgu powinien być także uzupełniony przez odpowiedni styl życia. Warto unikać stresu, zadbać o zdrowy sen oraz właściwą dietę. Dzięki połączeniu tych praktyk możemy liczyć na opóźnienie procesu starzenia.

Trening pamięci dla seniorów

Najprostszym i najprzyjemniejszym treningiem dla mózgu jest rozwiązywanie łamigłówek. Klasyczne krzyżówki, sudoku czy zagadki matematyczne to zadania, które stymulują pracę mózgu i zmuszają do pobudzenia procesów myślowych.

Trening mózgu powinien również ćwiczyć naszą pamięć. Uczenie się słów piosenek lub tekstów, a nawet zwykła gra w memory to czynności, które znacząco mogą polepszyć naszą zdolność do zapamiętywania.

Ciekawym zajęciem, które angażuje nasz mózg w nieoczekiwany sposób, jest używanie niedominującej ręki. Dzięki wykonywaniu różnych codziennych czynności za jej pomocą sprawiamy, że nasz umysł wykonują większą pracę, do której nie jest przyzwyczajony.

Trening mózgu to w wielu przypadkach również uczenie się nowych rzeczy. Nowy sport, hobby czy zdobywanie wiedzy z nieodkrytej przez nas dziedziny przyczynia się do polepszenia jego kondycji, a tym samym do zatrzymania procesów starzenia. Jest to jednak najbardziej pracochłonne zajęcie, które może od nas wymagać większego zaangażowania niż zwykła gra czy zagadka.

Co jest paliwem dla mózgu? Dieta na sprawny mózg

W utrzymaniu mózgu w dobrej kondycji ważne jest kilka czynników. Okazuje się, że trening oraz właściwy odpoczynek to nie wszystko. Równie istotna jest prawidłowa dieta. Jeśli brakuje w niej odpowiedniej ilości składników odżywczych, błonnika czy wody, nasz mózg to odczuje.

Najlepsza dieta dla mózgu jest zróżnicowana. Powinna składać się z dużej ilości warzyw, owoców oraz zdrowych tłuszczy. To te czynniki najmocniej oddziałują na kondycję naszego umysłu. Kwasy omega-3, które znajdziemy w rybach morskich oraz niektórych olejach roślinnych wpływają korzystnie na pamięć i koncentrację. Wykazują także działanie neuroprotekcyjne — hamują rozwój chorób neurologicznych takich jak Alzheimer czy demencja.

Układ nerwowy potrzebuje również do właściwego funkcjonowania aminokwasów, które znajdują się w białku. Potrzebne są do tworzenia neuroprzekaźników, w tym np. serotoniny.