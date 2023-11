Spis treści: 01 Po co dodawać jajko do panierki?

02 Idealna panierka do kotletów? Postaw na mleko

03 Co dodać zamiast jajka do panierki? Produkty nabiałowe wychodzą na prowadzenie

04 Smakowite dodatki do panierki

05 Panierka do ryb bez jajka. Kubki smakowe będą w siódmym niebie

Po co dodawać jajko do panierki?

By znaleźć odpowiedni zamiennik dla jajka podczas panierowania, musimy skupić się na głównym zadaniu tego produktu w trakcie przyrządzania posiłków. Jego lepka konsystencja sprawia, że panierka dobrze trzyma się mięsa. Nie odpada podczas smażenia i wykładania apetycznych smakołyków na talerze.

Dobrze współgra z przyprawami dodawanymi do panierki, dzięki którym cały posiłek smakuje jeszcze lepiej. Sporo zalet! W takim razie czym zastąpić jajko w panierce, aby uzyskać równie smaczne rezultaty?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Gotowe produkty z kurczaka. Problem z tłuszczem i panierką Polsat Cafe

Zobacz też: Twarde kopytka to już przeżytek. Babcina receptura na pulchne kluseczki

Reklama

Idealna panierka do kotletów? Postaw na mleko

Doświadczeni kucharze przed smażeniem kotletów schabowych namaczają mięso w mleku. Dzięki temu staje się soczyste i kruche. Produkt ten możesz wykorzystać również podczas pracy nad panierką bez jajka. Do łagodnego w smaku mleka dodaj przyprawy, które podkręcą charakter całości. Mieszanka curry, granulowany czosnek, a może ostra papryka? Wszystko zależy do twoich preferencji.

Zdjęcie Panierka bez jajka uda się pierwszorzędnie / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Uczta u PRL-owskiej gospodyni. Najsłynniejsze dania minionej epoki

Co dodać zamiast jajka do panierki? Produkty nabiałowe wychodzą na prowadzenie

Masz ochotę na nieco śmielsze eksperymenty w kuchni? Zamiast jajka do panierowania użyj jogurtu naturalnego, maślanki albo kefiru. Jeśli okażą się zbyt gęste, wlej do nich odrobinę wody. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że nadają one potrawom nieco kwaskowatego smaku. Nie lubisz nudy na talerzu? To rozwiązanie przypadnie ci do gustu.

Smakowite dodatki do panierki

Ciekawą alternatywą dla jajka są również musztarda i majonez. Ich konsystencja sprawia, że pierwszorzędnie otulają panierowane porcje. Niezależnie od tego, czy zamierzasz smażyć mięso, czy warzywa.

Decydując się na ten rodzaj zamienników, uważaj z przyprawami. Majonez i musztarda to bardzo wyraziste dodatki. Nie dosalaj dań, dopóki nie spróbujesz i nie stwierdzisz, że czegoś im jeszcze brakuje. Ostrożność zachowaj także podczas dodawania pikantnych przypraw.

Panierka do ryb bez jajka. Kubki smakowe będą w siódmym niebie

Smażenie to nadal bardzo popularny sposób obróbki ryb. Zabrakło ci jajek albo chcesz skosztować czegoś innego? Wymieszaj mąkę oraz sok z cytryny. Taki zestaw oblepi każdy fragment mięsa, jednocześnie nadając mu orzeźwiający zapach i poprawiając walory smakowe. W panierce do ryby uwzględnij również przyprawy: estragon albo tymianek.

Polecamy:

Najsłynniejsze polskie zupy. Proste przepisy, które rozgrzeją cię w chłodny dzień

Sałatka ziemniaczana Ewy Wachowicz. Będzie królować na każdej imprezie