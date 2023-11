Spis treści: 01 Ziemniaczano-mączne romby

Książki kucharskie naszych mam i babć pękają w szwach od pomysłów na tanie, szybkie i mocno sycące obiady. Jednym z tzw. bieda-dań są kopytka, kluseczki przygotowywane na bazie ziemniaków i mąki. To danie, które nigdy nie zawodzi. Choć mówi się, że siła tkwi w prostocie, nic nie stoi na przeszkodzie, by nieco zaszaleć z banalnym przepisem i wzbogacić go o kilka nieoczywistych składników. Intensywnie zieloną barwę nada im dodatek pietruszki lub szpinaku.

To patent na przemycenie odrobiny zieleniny w potrawach serwowanych najmłodszym niejadkom. W takiej wersji gustują także dorośli. Z czym podawać tego rodzaju kopytka? Ciekawym uzupełnieniem będzie gęsty i ciągnący się sos serowy. Kucharze przekonują, że ziemniaki wcale nie muszą dominować w tym daniu. Połączmy je pół na pół z dynią oraz odrobiną imbiru i kurkumy, by odkrywać nowe doznania kulinarne.

Przepis na kopytka z serem

Tradycyjne kluseczki, nazywane potocznie kopytkami, przygotowuje się głównie na bazie ziemniaków. W wielu domach wersję tę rozszerza się o dodatek półtłustego twarogu. By łatwiej można było pracować z powstałą masą, należy wzbogacić ją o jeszcze jeden kluczowy składnik. Ile jajek daje się do kopytek? Przyjęło się, że na ok. 1 kg ziemniaków wystarczy jedno jajko. Gotowe kopytka doskonale smakują w wersji wytrawnej, choć spore grono zwolenników zyskało także danie podawane z cukrem i cynamonem.

Składniki: Pyszne kopytka

1 kg ziemniaków

250 g półtłustego białego sera

1,5 szklanki mąki pszennej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

1 średnie jajko

1 płaska łyżeczka soli

Przygotowanie:

Przygotowywanie domowych kopytek zaczynamy od obrania, wypłukania, ugotowania i ostudzenia ziemniaków. Kiedy całkowicie przestygną, przepuszczamy je przez praskę lub maszynkę do mielenia mięsa. Do przemielonych ziemniaków dodajemy: ser biały, jajko, mąkę pszenną oraz ziemniaczaną i wyrabiamy na gładkie oraz jednolite ciasto. Z tak przygotowanej masy odkrawamy mniejszą porcję, formujemy wałeczki i za pomocą noża kroimy na romby o szerokości ok. 3 cm. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy łyżeczkę soli i doprowadzamy do wrzenia. Kiedy płyn zacznie się gotować, wrzucamy do środka kopytka i trzymamy jeszcze przez 1 minutę od momentu wypłynięcia. Kluski wyławiamy za pomocą łyżki cedzakowej, odsączamy z nadmiaru wody, przekładamy na talerz i podajemy udekorowane przyrumienioną na maśle bułką tartą oraz kleksem kwaśnej śmietany. Smacznego!

Z czym podawać parujące kluski?

Wyłowione z wody i pyszniące się na talerzu kopytka bardzo często podawane są z roztopionym masłem lub delikatnie podsmażoną cebulką. Kluseczki mogą stanowić samodzielne danie lub smakowity dodatek do mięsnych oraz warzywnych gulaszy. Charakteru dodają im sosy na bazie grzybów, a nieco egzotyczną nutę zyskują sparowane z pesto na bazie bazylii, pietruszki lub suszonych pomidorów. Delikatne kopytka stanowią świetną alternatywę dla nudnych kanapek zjadanych w ramach podwieczorku lub kolacji. Brak wyrazistego smaku sprawia, że możemy łączyć je nie tylko z wytrawnymi, ale także słodkimi dodatkami. Smaczne duety uzyskamy, łącząc je z sezonowymi owocami lub śmietaną wymieszaną z cukrem.

