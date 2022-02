Jak utrzymać ładny zapach w łazience?

Łazienka to pomieszczenie, w którym zazwyczaj jest dużo wilgoci. Ręczniki po pewnym czasie zaczynają nieprzyjemnie pachnieć, a ponadto źródłem przykrego zapachu może być również dawno nieczyszczona pralka.



Jak się okazuje, z tym problemem można się uporać w łatwy sposób. TikTokerka Chantel Mila chętnie dzieli się swoimi domowymi sposobami z internautami. Tym razem pokazała, jak sobie poradzić z zapachem w łazience.



Domowe sposoby na ładny zapach w łazience

Profil TikTokerki bije rekordy popularności i obserwuje go niemal 800 tys. osób. Kobieta postanowiła więc pokazać obserwatorom trzy sposoby, dzięki którym w łazience zawsze będzie ładnie pachnieć.

Pierwszy z nich dotyczy ręczników. Wystarczy wyprać je za pomocą proszku lub kapsułki oraz szklanki octu. W ten sposób będą nie tylko ładnie pachnieć, ale także staną się miękkie.



Problemem może być również zapach kosza. Można temu zapobiec za pomocą kawałków waty nasączonych olejkiem z mięty pieprzowej. Następnie wystarczy umieścić je pod workiem na śmieci.

Ponadto, by w łazience unosił się przyjemny zapach, warto wymieszać ocet z płynem do naczyń oraz odrobiną olejku z drzewa herbacianego. Tak przygotowaną mieszanką można przetrzeć m.in. lustro. To sprawi, że wszystkie smugi znikną, a w łazience pojawi się świeży zapach.

