Miejsce, do którego powinny zostać zutylizowane żarówki, zależne jest przede wszystkim od ich rodzaju. Te najzwyklejsze, żarnikowe można wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, bo nie zawierają niebezpiecznych, toksycznych chemikaliów. Warto jednak wcześniej zawinąć je w papier, aby unikać rozpryskiwania się odłamków szkła.

Sprawa wygląda jednak inaczej w przypadków świetlówek, ponieważ zawierają rtęć. Metal ten jest bardzo szkodliwy dla środowiska i zdrowia człowieka. Utylizując takie materiały, należy mieć pewność, że toksyczna substancja nie dostanie się do gleby czy wody. Świetlówki na ogół podlegają recyklingowi - jeśli się wypalą, należy ostrożnie je wyjąć, a następnie oddać w sklepie przy okazji zakupu kolejnych - najczęściej przeznaczone są na to specjalne pojemniki. Można też oddać je do punktu zbierającego elektrośmieci.