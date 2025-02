Jak pozbyć się niepotrzebnych kabli?

Niepotrzebne kable potrafią gromadzić się w domach latami - wśród nich najczęściej znajdują się stare ładowarki USB, przewody do telefonów, zużyte przedłużacze czy resztki instalacji elektrycznej pozostałe po remoncie. Zanim trafią do utylizacji, warto sprawdzić, czy wciąż nadają się do użytku - jeśli są sprawne, ale niepotrzebne, można je przekazać komuś, kto jeszcze z nich skorzysta. Dobrym rozwiązaniem jest wystawienie ogłoszenia na lokalnych grupach Facebooka lub serwisach ogłoszeniowych, gdzie często znajdują się osoby chętne do ich odbioru. Natomiast przewody uszkodzone, przestarzałe lub niepasujące do nowoczesnych urządzeń muszą zostać zutylizowane zgodnie z zasadami dotyczącymi elektrośmieci.

Wyrzucanie ich do zwykłego kosza jest nie tylko nieekologiczne, ale również niezgodne z przepisami - elektroodpady wymagają specjalistycznego recyklingu, ponieważ zawierają materiały szkodliwe dla środowiska. Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie zasad segregacji może skutkować nawet kilkukrotnym podwyższeniem opłat za wywóz śmieci. Drobne kable, takie jak przewody USB, ładowarki do telefonów czy przedłużacze, można oddać do sklepów ze sprzętem elektronicznym. Duże markety przyjmują je bez względu na to, czy kupowany jest nowy sprzęt, natomiast w mniejszych sklepach często obowiązuje zasada wymiany starego przewodu na nowy.

Jeśli sklep nie chce przyjąć kabla, można go wyrzucić do specjalnych kontenerów na elektroodpady lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przedłużacze, jeśli są uszkodzone, również powinny trafić do takiego punktu - zwłaszcza jeśli mają przerwaną izolację lub wadliwe gniazda, które mogą stwarzać zagrożenie. Z kolei przewody elektryczne po remoncie oraz stare gniazdka wymagają innego podejścia. Jeśli są w dobrym stanie, mogą być ponownie wykorzystane lub sprzedane w skupie surowców wtórnych, szczególnie jeśli zawierają miedź lub aluminium. W przeciwnym razie również powinny trafić do specjalnego kontenera lub PSZOK.

Co to są elektrośmieci? Gdzie powinniśmy je wyrzucać?

Elektrośmieci to wszelkie zużyte, uszkodzone lub niepotrzebne urządzenia i akcesoria elektroniczne, które wymagają specjalnej utylizacji. Zalicza się do nich nie tylko duże sprzęty RTV i AGD, takie jak telewizory czy lodówki, ale także kable, ładowarki, przedłużacze oraz gniazdka elektryczne. Ponieważ wiele z tych przedmiotów zawiera metale ciężkie, plastiki i inne materiały mogące szkodzić środowisku, ich wyrzucenie do zwykłych odpadów zmieszanych lub tworzyw sztucznych jest niezgodne z zasadami segregacji. Przepisy nakazują ich selektywne zbieranie, a odpowiednia utylizacja umożliwia odzyskanie cennych surowców i zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach.

Stare kable mieszczą się w tej grupie, ponieważ zawierają miedź, aluminium i tworzywa sztuczne, które nie ulegają biodegradacji. Wyrzucenie ich do standardowych pojemników na śmieci powoduje niepotrzebne zanieczyszczenie i grozi karami. Najlepszym rozwiązaniem jest oddanie ich do punktów zbiórki elektrośmieci, kontenerów na drobną elektronikę lub PSZOK-u. Podobne zasady dotyczą przedłużaczy i gniazdek elektrycznych, które również powinny trafić do miejsc przeznaczonych do recyklingu, a nie do odpadów budowlanych.

Ładowarki do telefonów czy przedłużacze, można oddać do sklepów ze sprzętem elektronicznym 123RF/PICSEL

Wiele gmin, aby ułatwić mieszkańcom pozbywanie się elektrośmieci, organizuje mobilne zbiórki lub ustawia specjalne kontenery przeznaczone na drobną elektronikę. Dokładne informacje o terminach i lokalizacjach takich akcji można znaleźć na stronach internetowych urzędu miasta lub gminy, a w razie wątpliwości warto skontaktować się z nim telefonicznie. Przed oddaniem elektroodpadów należy też pamiętać o wyjęciu baterii i akumulatorów, ponieważ wymagają one osobnej utylizacji i nie powinny trafiać do tych samych pojemników co kable czy inne elementy elektroniczne. Odpowiednia segregacja elektrośmieci nie tylko pozwala uniknąć problemów z niewłaściwym składowaniem odpadów, ale także przyczynia się do recyklingu cennych surowców i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

