Segregacja zaczyna się w naszych domach

Odpowiednia segregacja odpadów to kluczowy element dbania o planetę. Choć wciąż wiele osób nie ma pełnej pewności, jak postępować z określonymi rodzajami śmieci, to warto pamiętać, że nawet małe kroki mają wielki wpływ. Przykładem mogą być odpady tekstylne, które w wielu przypadkach lądują w niewłaściwych miejscach. Co zatem zrobić z bielizną, która straciła już swoje właściwości?

Wyrzucając porwaną bieliznę należy pamiętać o jej odpowiedniej segregacji 123RF/PICSEL

Stara bielizna - nie wyrzucaj jej do odpadów zmieszanych

Wielu z nas, nie wiedząc, co zrobić z wysłużoną bielizną, po prostu wrzuca ją do kosza na odpady zmieszane. Okazuje się, że jest to rozwiązanie nie tylko nie sprzyja środowisku, ale nawet jest nielegalne. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje bowiem zakaz wyrzucania przedmiotów tekstylnych do odpadów zmieszanych i grozi za to kara finansowa. W związku z tym warto mieć widzę o o tym, aby postępować nie tyle bardziej ekologicznie, co zgodnie z prawem.

PSZOK - idealne miejsce na starą bieliznę

Jednym z najlepszych rozwiązań jest odwiedzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje odpady tekstylne, w tym również starą bieliznę. To właśnie tam, zgodnie z przepisami, od stycznia 2023 roku, odpady odzieżowe są przyjmowane i przetwarzane na paliwa alternatywne. Choć może wydawać się to dziwne, zniszczona bielizna wcale nie stanowi przeszkody w procesie recyklingu. Wręcz przeciwnie - w wielu przypadkach jest wykorzystywana w sposób, który wspiera naszą gospodarkę.

Według przepisów od 2023 roku zużytą bieliznę należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 123RF/PICSEL

Kontenery na odzież używaną. Rozwiązanie, które warto rozważyć

Kolejnym sposobem jest skorzystanie z kontenerów na odzież używaną, które znajdują się w wielu miastach. Choć niektórym wydaje się, że bielizna nie nadaje się do oddania, to warto pamiętać, że niektóre firmy zajmujące się zbiórką odzieży (jak PCK) przyjmują również odzież zniszczoną. Takie materiały mogą zostać wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych lub innych recyklingowych procesów.

Ważne, aby zadbać o to, by bielizna nie trafiła do kosza na odpady zmieszane.

Paweł Morawski o leczeniu onkologicznym: Najważniejszy jest czas INTERIA.PL