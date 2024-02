Jak rozpoznać wełnowce?

Wełnowce to małe, kilkumilimetrowe owady, które gromadzą się na różnych częściach rośliny. Ich ciałko pokryte jest białymi strzępkami śluzu, które przypominają wełnę, stąd ich nazwa. Początkowo łatwo przeoczyć atak szkodników, zwłaszcza kiedy jest ich mało, ale to właśnie wtedy jest najlepszy czas na walkę. Gorzej, kiedy pokryją znaczną część łodygi lub liści. Wtedy doskonale widać ich niszczycielskie dzieło, ale na podjęcie działań może być już za późno. Wełnowce to bardzo żarłoczne szkodniki - podobnie, jak przędziorki, wysysają sok komórkowy, a to niechybnie doprowadza do śmierci rośliny.

Reklama

Polecamy: Zamiast wyrzucać, zmiksuj. Domowa odżywka odżywi rośliny po zimie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak dbać o storczyki w domu? Interia DIY

Skąd wełnowce dostają się do domu?

Wiele osób zadaje sobie trud, by dowiedzieć się, skąd wełnowce pojawiają się w domu. Warto znać odpowiedź, aby uchronić się od ewentualnych ataków owadów. Najczęściej przynosimy je do domu sami wraz z zakupionymi w markecie roślinami. Dlatego zawsze nowe egzemplarze powinny być nie tylko dokładnie obejrzane, czy nie ma pasażerów na gapę, ale także trzeba je odseparować od innych roślin. Oczywiście, zdarzają się też przypadki, że wełnowce dostają się do nas przez kratki wentylacyjne albo otwarte okno.

Jak pozbyć się wełnowców?

Zdjęcie Wełnowce chętnie żerują między innymi na storczykach / 123RF/PICSEL

Walka z wełnowcami, jak wiadomo, łatwa nie jest. Z racji tego, że wytwarzają lepką wydzielinę, to sama woda i dokładne mycie nie pomoże. W takim razie, jak pozbyć się wełnowców? Jeśli zaatakowały tylko część rośliny, trzeba się jej pozbyć przez odcięcie, ale to nie znaczy, że nie mogą znajdować się w szczelinach i zakamarkach, np. przy łodydze. Można także mechanicznie pozbywać się wełnowców, a do tego posłuży roztwór wody i mydła, które można zastąpić płynem do mycia naczyń albo spirytusem. Zabieg przeprowadzać trzeba bardzo ostrożnie i dokładanie tak, aby zebrać wszystkie owady.

Dopiero kolejnym krokiem jest porządne umycie rośliny pod bieżącą, letnią wodą. Oczywiście, umyty egzemplarz trzeba odseparować od pozostałych i dokładnie wszystkim okazom się przyglądać. Jeśli te metody zawodzą, można sięgnąć po środki chemiczne dostępne w sklepach ogrodniczych.

Sprawdź: Dlatego zielone liście masowo opadają. Lubiana roślina woła o pomoc