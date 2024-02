Dlaczego obierki z jabłek?

Rośliny potrzebują do prawidłowego wzrostu wielu pierwiastków. Azot najbardziej potrzebny jest im wiosną, kiedy ze zdwojoną siłą pobudzone są do wzrostu. Oprócz niego rośliny muszą mieć dostarczony fosfor i potas, które odpowiadają nie tylko za dobrą kondycję naszych domowych okazów, ale także zapewniają intensywnie kwitnienie i owocowanie. Wszystko to, co potrzebne jest roślinom, można znaleźć w obierkach po jabłkach. Przygotowanie takiej domowej odżywki jest bardzo łatwe: wystarczy mieć w domu tylko blender.

Jak przygotować mus z obierek do roślin?

W trakcie odwilży ruszaj do ogrodu. Wiosną zapomnisz o chwastach Zostały ci obierki po jabłku? Wystarczy umieścić je w słoiku, zalać niewielką ilością wody oraz zblendować na jednolitą masę. Praktycznie mus jest gotowy do użycia, ale wcześniej warto go rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 i taką miksturą podlać zgromadzone w domu okazy. Trzeba się jednak spieszyć i szybko wykorzystać miksturę, ponieważ może ona szybko spleśnieć.

Jeśli jednak mamy nadprogramową ilość obierek, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić z nich coś pożytecznego. Wystarczy je wysuszyć: w piekarniku albo suszarce do warzyw, a następnie zemleć je na proszek i schować do słoika. W takiej formie można dodawać obierki albo wprost do ziemi, albo wykorzystać w czasie podlewania roślin.

Jak i do czego wykorzystać nawóz z obierek?

Zdjęcie Odżywka to idealny patent na piękne storczyki / 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już, że nawóz z obierek po jabłkach jest łatwy do wykonania, to czas się przekonać, jak z niego korzystać. Wiosną, kiedy rośliny najbardziej potrzebują wystarczy stosować go, wraz z podlewaniem raz w miesiącu. Proszek z obierek można stosować rzadziej, ale najlepiej dodać je w trakcie przesadzania i wymieszać go wraz z ziemią.

Do jakich roślin dodać nawóz z obierek? W zasadzie do wszystkich, jakie mamy w domu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasilić nim te, które kwitną przez cały rok, czyli:

fiołki afrykańskie,

storczyki,

anturium.

Ale też można nawozić te, które wypuszczają pąki jedynie przez kilka miesięcy, czyli cyklameny albo gwizdy betlejemskie.

