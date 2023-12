Życie i styl Zmiany w wypłacie styczniowych emerytur. Pieniądze przyjdą w innych terminach Czternasta emerytura to świadczenie wypłacone seniorom po raz pierwszy w 2021 roku. Z początku miało być ono tylko jednorazowym dodatkiem, ale z uwagi na wysoką inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14-stki w 2022 roku, a rok później wprowadził to świadczenie na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe)

rencistom

inwalidom wojennym

inwalidom wojskowym

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+)

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojskowych

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych

W tym roku czternasta emerytura wypłacona została seniorom we wrześniu. Kiedy dostaną przelewy w 2024 roku?

"Czternastki" w 2024 roku. Kiedy seniorzy mogą liczyć na przelewy?

Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, "czternastki" będą wypłacane w 2024 roku w tych samych terminach, co podstawowe renty i emerytury, w drugiej połowie roku. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Do 31 października 2024 roku rząd będzie musiał przyjąć rozporządzenie, w którym określi termin i kwotę "czternastki". Jeśli nic się nie zmieni, to trafi ona w pełnej wysokości do osób, których emerytura nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.

"Czternastka" w maksymalnej kwocie wyniesie prawdopodobnie 1 tys. 783 zł 82 gr brutto.

